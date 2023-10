Qué piensa Milei sobre el dólar blue y qué planea hacer LLA frente a la disparada

La suba indiscriminada que marcó el dólar blue en esta última semana puso en una posición incómoda a algunos integrantes de La Libertad Avanza. Desde su triunfo en las PASO, la palabra de Javier Milei se ha tornado la más influyente en el escenario nacional, y sus declaraciones en relación al aumento de la cotización ilegal y el desincentivo a las posiciones en pesos ha sido objetivo de recriminación por parte de sus contrincantes electorales y entidades empresariales, en particular bancarias.

De sus testimonios recientes, hubo dos que generaron tuvieron especial repercusión en el contexto de la fuerte escalada del dólar.

La primera fue minutos antes de entrar a un almuerzo con empresarios en Mar del Plata, la famosa "contracumbre del Coloquio de IDEA", en donde aseguró que "cuanto más alto" esté la divisa del mercado paralelo "más fácil va a ser dolarizar" .



La segunda fue este lunes, que ante la pregunta del periodista Guillermo Laborda sobre qué le recomendaría a un ahorrista que se le vence un plazo fijo en pesos, el líder de La Libertad Avanza aseveró: " Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono ".

Si bien no lo explicitó, sus declaraciones ocuparon la primera plana de muchos diarios nacionales por ser un mensaje implícito a retirar depósitos para hacerse del dólar estadounidense. Ese mismo día, el tipo de cambio de las cuevas pasó la marca de los $ 900 y hoy subió arriba de los $ 1000.

Javier Milei en el último debate presidencial. (Télam)

Así, en el día dio un salto de $ 90 (9,5%) y en lo que va del mes, de $ 235 (29,38%).

Desde Unión por la Patria, este desenlace fue atribuido específicamente a las declaraciones de Milei; actitud que fue imitada desde Juntos por el Cambio, pero con la diferencia de que también distinguieron que las condiciones de inestabilidad fueron propiciadas por la mala gestión económica del actual gobierno nacional.

Qué hará La Libertad Avanza con la suba del dólar blue



Desde el oficialismo recordaron la ocasión en la que el entonces candidato presidencial Alberto Fernández puso un tope en $ 60 al dólar cuando se había disparado días después a las elecciones primarias, la cual había ganado por amplio margen, con altas chances de ganar en las generales.

Cuatro años después, la dinámica se presagia similar. Con la diferencia en que se presume que Milei no tiene las mismas chances de ganar en primera vuelta, pero sí en el balotaje, tanto contra Massa como Bullrich. Asimismo, el tipo de cambio fijo que impuso el ministro de Economía y el programa de dolarización que prevé el candidato libertario generan la expectativa de que habrá una fuerte devaluación posterior a los comicios.

"¿Van a salir a hablar en caso de que se siga espiralizando el dólar?", le preguntó El Cronista a uno de los principales referentes de La Libertad Avanza, que optó por el off ante la sensibilidad del caso. " Esto se debe a especulaciones de mercado, nosotros no tenemos nada que ver. Lo que pasa es que los que nos culpan no entienden de mercados ", respondió.

Además, enfatizó: "Nos están atribuyendo la culpa de esto cuando fue el Gobierno que con su pésima gestión nos llevó a este escenario de desequilibrios", dando a entender que no se expresaría en el caso de que siga creciendo la brecha cambiaria y la cotización blue.

Al contrario de este referente, otra fuente de primer nivel, también de diálogo constante con Javier Milei, dejó abierto el escenario para que haya una pronunciación: " Es posible si sigue espiralizándose ".

Ante la misma consulta de este medio, uno de los principales asesores financieros de Milei respondió: "¿Por el dólar blue? Si los otros están calmados...". Esa teoría es la que abonó el mismo Milei al replicar en su cuenta de X un comentario de una cuenta financiera: " Mientras el MEP (libre) y CCL no convaliden esta tremenda suba, el blue está ahora mismo en overshooting ".

Con la idea de bajar el perfil en relación a la suba, Milei tomó la postura impuesta por el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, quien alegó a que el valor de los dólares financieras "está casi un 15% por debajo del blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Hay cuatro vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre ".

El candidato respondió ese posteo en X y remarcó: "Pareciera que hay operadores tratando de potenciar situaciones anómalas en busca de ensuciar a espacios políticos persiguiendo un rédito electoral".

De esta manera, aunque sin explicitarlo, Milei dio crédito a la lectura de que la suba de la cotización ilegal se está dando en una dinámica dispar al respecto de los financieros, sugiriendo que debería existir una nivelación .

En tanto, uno de los referentes económicos del espacio, el excandidato a diputado nacional por La Pampa, Adrián Ravier, atribuyó en sus redes que esta disparada se debe al "resultado lógico de 20 años de una política económica ininterrumpida de emisión y deuda entre 2003 y 2023".

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, fue aún más enfático: "Hipócritas, el kirchnerismo y JxC son los dos culpables de las crisis económicas que vive el país. Si hoy la gente no llega a fin de mes, es porque durante años le reventaron el bolsillo al trabajador". Horas antes, había recomendado: "No ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".

Las críticas de los opositores a Milei

En off, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que "Milei no se comporta como un economista responsable", que "actúa de una manera antipatriótica por sólo arañar unos votos" y que "genera controversia, por lo que esto es malo para los mercados".

Por su parte, desde las cámaras bancarias de ABE, ADEBA, ABAPPRA y ABA difundieron un comunicado titulado "responsabilidad democrática", que brega por que los candidatos eviten "declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras".

El comunicado de las entidades bancarias y financieras.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. Exhortamos a los candidatos recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere ", agregaron.