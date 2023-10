El rol que se adjudicó Barrionuevo y genera malestar en las filas libertarias

A pesar de que desde hace semanas se conoce su acuerdo político, el sindicalista Luis Barrionuevo no había hablado hasta estas horas, en la que informó cómo busca colaborar con el proyecto presidencial de Javier Milei y La Libertad Avanza, tanto en su rol de nexo con otros actores como así también en calidad de coordinador de la campaña de fiscalización.

El secretario gremial de los gastronómicos de UTHGRA estuvo este fin de semana en su provincia natal, Catamarca; orientando a algunos de los futuros fiscales libertarios sobre la logística de cara a las elecciones del 22 de octubre , fecha en la que buscarán custodiar de mejor manera la boleta partidaria ante posibles robos y condicionamientos que pueda llegar a haber en los cuartos oscuros.

"Acá hay mucha gente que necesita la boleta, a nosotros lo que nos preocupa es que esté la boleta en el cuarto oscuro. El resto de los compañeros que ya tienen la boleta de Milei, en buena hora, también se van a acoplar con su candidatura", sostuvo el sindicalista en diálogo con el medio de esa provincia El Esquiú.

El primer encuentro entre Milei y Barrionuevo fue gestado a pedido de este último . En aquella cena, el sindicalista y dirigente durante la etapa de Carlos Menem se ofreció a oficiarle de gestor en algunos nexos significativos de cara a una eventual etapa presidencial. El presidenciable accedió con gusto y una semana después disertó en un importante evento organizado en Parque Norte por el mismo dirigente gastronómico.

Javier Milei semanas atrás en Parque Norte.

Aun así, Barrionuevo se había cuidado en aparecer en público desde que se conoció ese pacto. En aquel acto alegó un supuesto problema de agenda, y en otros también optó por no mostrarse. Eso no implicó que su influencia no estuviera presente: la contracumbre del Coloquio de IDEA llevada a cabo con empresarios el jueves pasado tuvo invitados que fueron de parte del mismo Barrionuevo. Al igual que en todas las ocasiones, tampoco apareció .

Aun así, desde el mundo sindical relativizan el poder de convocatoria que pueda llegar a tener allí adentro. Una de las personas del gremialismo que se reunió con Milei semanas atrás, le afirmó a El Cronista que "Barrionuevo no va a poder alinear a sindicatos al proyecto presidencial de Milei".

"A lo sumo, solo va a poder convocar a los gremios en los que tiene influencia, que son muy pocos y no tienen volumen como quienes estamos detrás de la candidatura de Sergio Massa. La CGT hoy en día apoya a Massa" , remarcó el referente sindical.

En tanto, el capo de la UTHGRA se presentó este fin de semana para hablar de las medidas que planea de cara a la cartera de Trabajo y para hablar con "los compañeros que van a fiscalizar" a Milei en las generales: "Es una de las 11 provincias que me tocó; termino acá y viajo a Santiago del Estero, son las únicas dos del Norte. Después tengo en el sur, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que no son sencillas" , explicó.

A Barrionuevo se lo conocía por su rol central en la convocatoria de diferentes sectores a través de sus años en el campo político. Sin embargo, fue la primera vez en la que aludió a su rol como organizador de los fiscales para el día de la elección; tarea que se presumía para otros referentes clave del espacio.

Javier Milei en el debate del último domingo.

Lo sorpresivo fue que desde la Libertad Avanza fueron terminantes al decir que Barrionuevo no ocupa -o no debería hacerlo- esa designación. "Nosotros no tenemos fiscalización de Barrionuevo. La gente que se anotó si no pasa nuestro filtro y de nuestros referentes locales, no va a fiscalizar ese domingo. Es totalmente falso lo que dice" , remarcó uno de los dirigentes con conocimiento de la dinámica partidaria.

Este medio consultó a Luis Barrionuevo y su vocera personal para que pudiera ahondar sus declaraciones. Sin embargo, no hubo respuesta en ambos casos.



Actualmente, el único que tiene a cargo la coordinación general de todo el país es el eventual ministro de Infraestructura designado por Javier Milei, Guillermo Ferraro, quien se desempeñó como director y presidente de empresas de servicios y entidades bancarias. Su último rol en el sector privado fue en KPGM Argentina, la empresa de asesoría y logística para compañías.

Guillermo Ferraro, el eventual ministro de Infraestructura de Milei y actual coordinador de fiscalización a nivel nacional.

Quien también está abocado a esa temática, aunque con mayor énfasis en provincia de Buenos Aires es el consultor Fernando Cerimedo, que está realizando los estudios para poder asignar más eficientemente los voluntarios para la fiscalización en las más de 38.000 mesas y 2000 establecimientos educativos de todo el distrito.