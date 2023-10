Milei descartó que vaya a defaultear la deuda con el FMI: "No se puede agitar el caos"

En la antesala de su reunión con empresarios por fuera del Coloquio de IDEA, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aclaró que "es irresponsable agitar el fantasma del default" y que su plan de dolarización de la economía argentina sigue intacto porque "cuando más suba el dólar más fácil va a ser".

En ese mismo momento, Milei también afirmó que el pago de la deuda con el FMI es indiscutible .

"Vamos a pagar la deuda y vamos a respetar los derechos de propiedad. Es muy irresponsable agitar el fantasma del default. No se puede agitar el caos en una situación tan delicada como la que vivimos" , alegó el actual diputado nacional, quien aseguró que "el rescate de la Leliqs va a ser un rescate de mercado, es decir, se van a respetar los derechos de propiedad".

Asimismo, explicó por primera vez por qué faltó al Coloquio de IDEA: "Tenía pautada esta reunión hace cuatro meses. Pero, además, también puedo elegir no ir a un lugar donde no me tratan bien" .

Javier Milei hoy en el restaurant en Mar del Plata junto a empresarios.

El presidenciable libertario protagonizó hoy una reunión en Mar del Plata con empresarios, organizada por el economista y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Nápoli, y aseguró que el desarrollo en paralelo del coloquio empresarial IDEA se trató de una "total casualidad".

"Voy a dar mi visión sobre cómo vamos a poner a la Argentina de pie. Quieren venir todos para acá, les queda ahí (en el coloquio IDEA) el descarte. No creo que Juan lo haya planteado como una contracumbre, fue total casualidad porque esto lo pactamos en junio", afirmó el candidato en declaraciones a la prensa en la previa del almuerzo con los empresarios.