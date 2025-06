Qué implica la vuelta de la moratoria y qué chances tiene de ser aprobada en el Senado

La Cámara de Diputados aprobó anoche con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el incremento para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y restituyó la moratoria previsional con 111 votos a favor, 100 negativos y 15 abstenciones.

Por su parte, el presidente Javier Milei denunció que esta iniciativa atenta contra el déficit fiscal y ya anticipó que lo vetará en caso de que prospere en el Senado.

A través de su cuenta de X, aseguró que espera que los senadores "no apoyen esta demagogia populista". La norma también incluye una suba del bono complementario de $ 70.000 a $ 110.000 y su actualización mensual por inflación.

"Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.", escribió el Presidente.

Qué implica la vuelta de la moratoria previsional

Desde el 23 de marzo de 2025, dejó de estar vigente la moratoria previsional que permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional.

La ley, sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía un período de vigencia de dos años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Anoche, la restitución de la moratoria previsional fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso sorprendieron nuevamente los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal.

Pero en este caso resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogar la opción. "Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse", explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es "injusto" que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tuviera en cuenta los años efectivamente aportados.

La moratoria previsional permitía a mujeres de 60 años o más y hombres a partir de los 65 años pagar los períodos de aportes faltantes en hasta 120 cuotas descontadas de su jubilación.

Al eliminarse esta opción, miles de personas quedaron fuera del sistema jubilatorio y debieron buscar otras alternativas.

La principal para aquellos que no cumplan con los años de aportes requeridos es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una pensión no contributiva que garantiza un ingreso a los adultos mayores sin cobertura previsional.

¿Cómo acceder a la PUAM?





La PUAM fue creada en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica y otorga una cobertura a quienes tienen 65 años o más y no pueden acceder a una jubilación tradicional. Para solicitarla, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Ser argentino, o extranjero con al menos 20 años de residencia en el país .

. No percibir ninguna jubilación, pensión o seguro de desempleo.

Mantener la residencia en Argentina luego de obtener el beneficio.

El haber mensual de la PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima y se ajusta según el índice de movilidad jubilatoria.

¿Cuánto cobro con la PUAM en junio de 2025?

A partir de junio de 2025, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establece en $ 243.779,14. Es importante destacar que a este monto se le puede sumar un bono extraordinario que el Gobierno suele otorgar a quienes perciben haberes mínimos, alcanzando un total de $ 313.779,15 (incluyendo el bono de $ 70.000).