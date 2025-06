Milei confirmó que vetará el aumento a jubilados si lo aprueba el Senado: "Demagogia populista"

El presidente Javier Milei ratificó el miércoles por la noche que vetará una eventual aprobación definitiva del proyecto que incluye un aumento extraordinario a jubilados del 7,2%, que obtuvo ayer media sanción en Diputados.

A través de su cuenta de X, aseguró que espera que los senadores "no apoyen esta demagogia populista". La norma también incluye una suba del bono complementario de $ 70.000 a $ 110.000 y su actualización mensual por inflación.

"Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.", escribió el Presidente en su cuenta de X (ex Twitter).

"El populismo ya no es parte del camino"

La oposición de la Cámara de Diputados logró aprobar en general con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el proyecto incremento para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y restituyó la moratoria previsional con 111 votos a favor, 100 negativos y 15 abstenciones.

Por su parte, el vocero Presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, se sumó al mensaje de Milei en la misma red social. Indicó que el jefe de Estado "vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal".

"El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino. Fin", escribió.

Los proyectos que tienen media sanción de Diputados

Los gobernadores aliados del presidente Milei le soltaron la mano en el Congreso y la oposición logró dar inicio a una sesión que requirió ocho horas de debate.

Pese a las trabas reglamentarias de por medio sobre la comisión investigadora del LIBRA, se logró el visto bueno de iniciativas vinculadas al sistema previsional. Ahora, deberán pasar al Senado.

En primer lugar, se aprobó un aumento del bono congelado de $ 70.000 que cobran los titulares de la mínima desde marzo del 2024. Con la reforma, sería de $ 110.000, con una actualización mensual por IPC.



Esta suba se definió junto a un incremento excepcional del 7,2% que corresponde al empalme de enero del 2024: se trata de una nueva versión del famoso 8,1% que vetó el Presidente el año pasado. Pero, en este caso, se cambió el porcentaje tras un nuevo relevamiento estadístico (el 8,1 de ese entonces había tenido un "error de cálculo", según explicaron los diputados).

A su vez, la Cámara Baja fijó con fuerza de ley la ratificación de la movilidad jubilatoria por actualización por IPC mes a mes, que hasta ahora estaba dispuesta solo por DNU.

De acuerdo con los autores opositores, el proyecto representa un costo del 0,55% del PBI . Dentro de este proyecto también se contempló un artículo sobre las Cajas Previsionales para que la ANSES le transfiera antes del 20 de cada mes a las provincias que adeudan con Nación sus regímenes, en concepto de anticipo mensual equivalente a una doceava parte del déficit del último año.

Según el Gobierno, por sí solo representa un 0,5% del PBI. La oposición sostiene que ese número es inexacto porque se contempla que la transferencia sea solamente para las provincias que cumplan con el requisito que piden las auditorías , y no es el caso de las 13 deudoras -serían solo Córdoba y Entre Ríos-.

El reclamo histórico de las provincias entró también en el proyecto vetado del año pasado y volvió a ponerse sobre la mesa por presión del cordobés Martín Llaryora, quien tiene a sus alfiles en el bloque de Encuentro Federal, del cual desprendió el dictamen a cargo del diputado Nicolás Massot. Esto fue finalmente incorporado por la miembro informante Victoria Tolosa Paz en el proyecto en conjunto.

La moratoria previsional y régimen proporcional

Por otra parte, también la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso sorprendieron nuevamente los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal.

Pero en este caso resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogar la opción. "Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse", explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es "injusto" que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tuviera en cuenta los años efectivamente aportados.

Discapacidad, Garrahan y universidades

Además, sobre el fin de la sesión se aprobó la declaración de emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. 143 diputados votaron en verde, contra otros 71 en rojo y 3 abstenciones.

Como punto principal, la propuesta que ahora pasará al Senado incluye un aumento de las pensiones contributivas por invalidez, hoy en $ 213.000 por mes. Además, se busca su compatibilidad con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos .

También se incorporaron emplazamientos de comisiones para tratar proyectos vinculados al conflicto del Hospital Garrahan y otra ley para aumentar el presupuesto universitario.