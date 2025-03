Qué hay detrás del apoyo de los hinchas de fútbol a los jubilados: historia, folclore y una pregunta que divide

Las calles de Buenos Aires fueron y son testigo, una y otra vez, de las marchas de los jubilados. Cada miércoles, como un ritual inquebrantable, los adultos mayores se congregan frente al Congreso para reclamar por sus derechos. Estas movilizaciones, que cobraron renovada notoriedad en los últimos meses por los enfrentamientos con la policía, no son nuevas. Tienen un linaje que se remonta a décadas atrás, cuando figuras como Norma Plá, la incansable jubilada que le arrancó lágrimas a Domingo Cavallo durante los años 90, se convirtieron en símbolos de resistencia.

Hoy, ese legado se renueva con un aliado inesperado: las hinchadas de fútbol. Lo que comenzó como un gesto de solidaridad de los hinchas de Chacarita, tras la represión sufrida por uno de los suyos en una marcha anterior, se transformó, con el correr de las horas, en un movimiento que promete llevar la próxima movilización a niveles históricos.

La pregunta que divide: ¿gesto espontáneo o acción políticamente motivada?

Las hinchadas, esas mismas que suelen ser estigmatizadas por la violencia y la marginalidad, parecieran estar dando una nueva lección de compromiso social que sorprende a muchos, mientras que otros ven, una vez más, las manos de la política o de una movida oculta detrás del interés genuino.

Es lo que piensa el Gobierno: para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos "es insólita (la convocatoria), me parece ridículo, aparecen chicos con distintas camisetas de fútbol con el mismo vocabulario. Invocando a la marcha, tiene una motivación política. No tiene nada que ver con la realidad", aseguró durante una entrevista radial. A su vez, frente a esta creciente movilización, fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional aseguraron a El Cronista que, respecto de la convocatoria de las hinchadas de fútbol a marchar el próximo miércoles con los jubilados, sólo se limitarán a aplicar el protocolo anti piquetes.

En tanto, la movida de las hinchadas en defensa de los jubilados luce con cierto carácter inorgánico, ya que ni las autoridades de las instituciones en las cuales se referencian esos hinchas se manifestaron a favor o en contra aún, ni tan siquiera lo que podrían llamarse las direcciones oficiales de las denominadas barras bravas han hecho algo parecido, más allá de algún caso aislado.

Para el próximo miércoles, 12 de marzo, ya se confirmó la participación, además, de hinchas de Tigre, Deportivo Merlo, Ferro, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas, entre otros. La convocatoria promete ser una de las más multitudinarias en la historia de estas marchas.

Martín Lucena, hincha de Chacarita, explicó en diálogo con Somos Radio cómo surgió esta iniciativa: "Esto fue generado de los hinchas de Chaca, simpatizantes, socios, que nos hicimos eco de la protesta de los viejos, de salir a defenderlos, porque es un atropello que le hagan lo que les hacen. Le pegaron a un amigo, empezó con esto y nos sumamos. Nos sumamos por empatía, por cariño, por respeto. Fuimos a apoyarlos, nada más que eso, a defenderlos. Dijimos basta del atropello".

El exfutbolista Héctor "El Negro" Enrique también se sumó a la causa. A través de un video en redes sociales, el campeón del mundo en 1986 expresó: "Me sumo a esta noble causa. No para pelear con nadie, pero sí para que nuestros jubilados y jubiladas no se sientan tan solos. Ojalá que se sumen muchos más hinchas e hinchadas".

El folclore de estas marchas no solo se nutre de la presencia de los jubilados y sus historias, sino también de figuras públicas que, más allá de lo político o lo reivindicativo, han salido en su defensa. Diego Maradona, una de las figuras más icónicas del país, lo dijo en su momento: "Es un acto de cobardía pegarle a los jubilados". Esa frase, mil veces viralizada, resume el sentir de muchos argentinos frente a la represión que sufren quienes deberían ser protegidos. En el mundo del rock, otro ícono, Norberto "Pappo" Napolitano, líder de la legendaria banda Riff, también dejó su huella. En su canción Nadie le pegue a mi vieja, compuesta en los años 90, Pappo retrató la realidad de su madre, una jubilada que concurría a las marchas. La frase más recordada de la canción, "Nadie se atreva a pegarle a mi vieja", se convirtió en un grito de defensa no solo para su familia, sino para todos los jubilados que salen a las calles a reclamar lo que les corresponde

La situación de los jubilados en Argentina es crítica. Según datos del INDEC, en los últimos años, los haberes jubilatorios perdieron más del 40% de su poder adquisitivo debido a la inflación y a los ajustes implementados por los gobiernos.

Una conexión histórica: fútbol y clase obrera

Esta alianza entre jubilados e hinchas no es casual. Tiene raíces profundas en la historia del fútbol argentino, un deporte que, desde sus orígenes, estuvo ligado a los trabajadores y a las luchas sociales. Como bien señala Juan Ferro en su artículo "Así comenzó la cosa", el fútbol no nació como un espectáculo masivo y comercial, sino como un espacio de encuentro y resistencia para los trabajadores. Ferro, autor del libro "Solo para hinchas", sobre "Fútbol y política", editado por Imago Mundi, recuerda que, en los grandes frigoríficos y predios ferroviarios de finales del siglo XIX, los ingleses introdujeron el fútbol como un entretenimiento para las clases altas. Sin embargo, rápidamente se expandió entre los obreros, quienes comenzaron a organizar sus propios equipos en las fábricas y los talleres.

El autor destaca que, en un principio, los patrones promovieron estos equipos como una forma de fomentar la lealtad hacia la empresa. Pero lo que comenzó como una estrategia de control se transformó en una herramienta de cohesión y lucha para los trabajadores. Ferro menciona el caso del frigorífico Swift, en Rosario, donde los obreros fueron despedidos por jugar al fútbol en una cancha de golf destinada exclusivamente a los directivos.

Este vínculo entre el fútbol y las reivindicaciones sociales parece resurgir hoy en la alianza entre hinchas y jubilados.