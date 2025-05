Qué diferencia hay entre quienes reciben la PUAM de ANSES y las jubilaciones: ¿cómo saber cuál me corresponde?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para el calendario de pagos del sexto mes del año. Por decisión del Gobierno, el organismo confirmó un aumento de 2,8% para junio en las pensiones, jubilaciones y asignaciones familiares .

Este incremento corresponde a los incrementos mensuales acordes al dato de inflación o Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano confirmó la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 para los haberes mínimos durante todo el 2025, aunque el monto no será actualizado por el momento.

Esta medida también eleva significativamente el ingreso mensual de quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Qué es la PUAM de ANSES

La PUAM es una prestación no contributiva destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los 30 años de aportes exigidos por ley para jubilarse. Fue creada en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica y otorga una cobertura a quienes tienen 65 años o más y no pueden acceder a una jubilación tradicional.

Actualmente, representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, y brinda cobertura médica a través de PAMI, además del acceso a algunas asignaciones familiares, como la AUH o la asignación por cónyuge.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PUAM y cómo inscribirme?

Según la ANSES, para acceder a esta prestación, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más

No contar con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse No recibir ninguna otra jubilación o pensión.

No recibir ninguna otra jubilación o pensión. Residir en Argentina.

No haber residido en el extranjero luego de solicitar la PUAM

El trámite se realiza a través de ANSES, para lo cual el solicitante debe:

Generar una Clave de Seguridad Social en la web del organismo. Actualizar sus datos personales si es necesario. Solicitar un turno presencial para completar la gestión

PUAM: cuánto cobrarán en junio con el bono de ANSES

En junio de 2025, el haber mínimo jubilatorio en Argentina será de $ 304.783,23, tras aplicar un aumento del 2,8% en línea con la inflación de abril. A este monto se suma un bono de $ 70.000, llevando el ingreso total a $ 374.783,23.

Dado que la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, los beneficiarios de esta pensión recibirán $ 243.826,58. Además, con el bono extraordinario de $ 70.000 otorgado en mayo, el ingreso total para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $ 313.826,58.

Por su parte, así quedarán las cifras del resto de las pensiones y jubilaciones: