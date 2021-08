Cafiero sobre la reunión ilegal en Olivos: "Estuvo mal, pero Macri, Larreta y Vidal tampoco cumplieron los protocolos"

"Fue un error y un descuido. No tendría que haber pasado. Y estuvo mal. Es evidente", reconoció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en relación al festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez, la pareja del presidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, cuando estaba vigente la cuarentena dura por la pandemia de coronavirus, que prohibía las reuniones sociales, entre otras actividades.

"Hay que aclarar que e n esos días Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia: mucha gente entraba y salía, hubo reuniones con distintos sectores y con expertos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debería haber ocurrido", dijo Cafiero en R10 esta mañana.

Y apuntó contra la oposición : "Ellos no dieron explicación cuando Macri viajaba por el mundo, volvía y no cumplía con las medidas. Tampoco lo hicieron cuando Rodríguez Larreta se fue en vuelo privado a Buzios o Vidal hizo reuniones donde se contagiaron muchos comensales ".



El jefe de Gabinete es el primer funcionario nacional que se refiere al escándalo que desató la filtración de dos fotos donde se ve al Presidente junto a un grupo de personas cuyo ingreso a Olivos fue registrado entre las 21.30 y las 22 horas, quienes se retiraron alrededor de las 2 de la madrugada.

"Nosotros somos distintos. Reconocemos el error. Pero estos no son los temas que le importan a la gente. A la gente le importa cómo vamos a salir de la pandemia, cómo vamos a levantar a la economía, al salario, al trabajo", señaló durante la entrevista.



"Estamos viendo cómo aflora el oportunismo político , y algunos que se opusieron a todas las medidas de cuidado ahora se rasgan las vestiduras y dan lecciones de moral . La oposición está hace tiempo buscando un escándalo. Ellos hacen política a partir de un discurso del odio. Precisan esto para llevar la campaña", consideró Cafiero.

La explicación del Gobierno

"Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado y que estuvo mal. También vale aclarar que en ese momento, en ese contexto, en esos días, Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía: ministros, reuniones con distintos sectores, mismo con los expertos epidemiólogos", describió.

"Y en una ocasión hubo un evento social que, insisto, no debía haber ocurrido. Y la verdad que sobre eso mucho más para agregar no hay", planteó.

Cafiero señaló que "ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, cómo algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Enfrentamos una oposición que no fue capaz de acercar una sola idea de cómo gestionar la pandemia, de cómo recomponer el sistema de salud que ellos mismos habían destruido, que no acercó ninguna posibilidad para traer vacunas. Los 45 millones de vacunas los ha traído este Gobierno".





E insistió: "Ahora lo que busca lo oposición es discutir una foto porque es evidente que no puede explicar su pasado y no puede ofrecer un futuro. Está muy claro que están buscando desviar la atención y hacer especulaciones electorales con esto. No queremos que se pierda de vista lo que está en juego en la elección, porque justo en medio de la campaña aparece esto. ¡Qué casualidad! Es muy obvio, ¿no?".



El jefe de gabinete de ministros se refirió a los posibles pedidos de juicio político que dirigentes como los diputados Mario Negri, Luis Petri, Waldo Wolff y Cristian Ritondo impulsarían contra el jefe de Estado: "Son campañas que intenta instalar la oposición y no tienen ningún tipo de sustento".

Insistió: " Están desorientados . Han tenido un rol nulo en la gestión de la pandemia: se oponían a todo, a las medidas de cuidado, después hasta incluso cuestionaban la existencia del virus, de la pandemia; luego la veracidad y eficiencia de las vacunas. Permanentemente buscan generar escándalos para esconder los planes económicos que tanto daño le han hecho a los argentinos , esa es la realidad".

"Nosotros somos distintos. Reconocemos el error. Pero estos no son los temas que le importan a la gente. A la gente le importa cómo vamos a salir de la pandemia, cómo vamos a levantar a la economía, al salario, al trabajo".

Cafiero disparó: "Ellos no dieron explicación en ningún momento cuando Macri viajaba por el mundo, volvía y no cumplía con las medidas. Tampoco lo hicieron cuando Rodríguez Larreta se fue en vuelo privado a Buzios y no participó entonces del protocolo que tenía que llevar adelante como jefe de Gobierno de la Ciudad. También Vidal que había generado reuniones donde ahí se contagiaron muchos comensales que ella invitaba. Mismo Larreta cuando rompió la burbuja, incumpliendo los protocolos de CABA respecto a las clases presenciales, fue a sacarse una foto para hacer campaña a un jardín de infantes".

Y remató: "Veo una doble vara. Pero estamos acostumbrados. Para nosotros, lo importante son otras cosas ".