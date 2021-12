Leyes cajoneadas: uno por uno, los proyectos prometidos que no se trataron

El Gobierno prometió, a lo largo de todo 2021, un extenso listado de proyectos de ley de corte económico con un claro objetivo: revertir la acuciante situación económica del país , que se vio agravada en el marco de la pandemia. Pero a un día de que finalice el año y la prórroga de sesiones ordinarias, las iniciativas que tienen como meta atraer divisas y generar nuevos puestos de trabajo quedaron en meros anuncios.

El caso más emblemático, por el momento en que se anunció, es el ya famoso Plan Plurianual, del que hasta el momento no se conoce ni siquiera un borrador. Pero lo cierto es que la lista es extensa. ¿Cuáles son los proyectos que el oficialismo se propuso sancionar antes de fin de año pero que lejos estuvieron de recibir el visto bueno en el Congreso?

el acuerdo con el fmi

El acuerdo con el FMI es una de las iniciativas que deberá pasar por el Congreso antes de su concreción. Así quedó establecido a través de otra ley que el propio Ejecutivo envió al Poder Legislativo y que se sancionó a comienzos de año.

Pero, claro está, hasta tanto no haya un escrito en el que se plasme un posible acuerdo con el organismo internacional, el tema no podrá avanza en el ámbito legislativo. Si el Ejecutivo aspira a no caer en default el 22 de marzo, el texto debería desembarcar en los próximos días.

Fernández anunció el Plan Plurianual tras la derrota, a través de un mensaje grabado.

En tándem con las negociaciones con el FMI, el Congreso también debería tratar el Plan Económico Plurianual que anunció Fernández tras la derrota del 14 de noviembre. Su presentación en el Congreso, según habían anunciado desde el Ejecutivo, iba a ser el 6 de diciembre. Pero hasta ahora, no hubo novedades .

"Vamos a convocar a extraordinarias y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento", anunció días atrás la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti.

El Gobierno confirma que habrá extraordinarias, pero el temario sigue sin conocerse



Probablemente esos sean los dos temas que dominen la agenda del verano. Pero en paralelo con ambas iniciativas, fueron varios los proyectos que el oficialismo redactó con rememorando su viejo slogan de "poner a la Argentina de pie".

el proyecto de ley de hidrocarburos

Entre ellos, una nueva ley de hidrocarburos. "Enviaré a este Congreso un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que nos permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años", anticipó Fernández el 1 de marzo de 2020.

Pandemia mediante, el tema quedó sepultado y fue retomado este año. El Ejecutivo envió un proyecto que pasó de ser una nueva ley de hidrocarburos a un mero régimen de promoción. El encargado de presentar la letra chica del proyecto fue el secretario de Energía, Darío Martínez.

Lo hizo en septiembre de este año, ante las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Saldada esa instancia, el debate del proyecto, que según el propio Martínez surgió "del mandato muy claro por parte del Presidente y la Vicepresidenta", quedó trunco.

Martínez defendió la iniciativa ante un plenario de comisiones del Senado.

Es que la iniciativa suma más detractores que adherentes. Desde las empresas del sector hasta los gremios, pasando por los gobernadores de las provincias petroleras y los legisladores expresaron sus reparos.

El texto quedó frizado, al menos hasta nuevo aviso.

Las prioridades que no fueron

Hacia fines de noviembre, Fernández mantuvo un almuerzo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ese día, hicieron un listado "de urgencias". Entre los temas que ambos acordaron como "prioridades legislativas" se encontraban, además del plan plurianual y las negociaciones con el FMI, la ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.

Se trata de la iniciativa que presentó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y que contó con la presencia de la Vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue la primera foto de CFK y Fernández tras la carta bomba que redactó la expresidenta tras la derrota del 12 de septiembre.

Domínguez presentó el proyecto acompañado por la Vicepresidenta y el Presidente.

El ambicioso proyecto de Domínguez apunta a llevar a las exportaciones de u$s 65.000 millones hasta los u$s 100.000 millones al año, junto a beneficios fiscales e impositivos para los productores. Pero hasta ahora, el proyecto sigue sin ser tratado en comisión. Es más, se había anunciado que Domínguez iría a presentar la letra chica a la Cámara baja, pero luego la visita se dio de baja.



La prórroga por 150 días de la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda también entró en la lista de prioridades del oficialismo. Se trata del proyecto que habilita la declaración voluntaria de tenencia en moneda nacional y extranjera para invertir en desarrollos inmobiliarios. La prórroga del blanqueo tampoco avanzó .

¿Otra deuda pendiente? El proyecto de promoción de la movilidad sustentable, que busca desarrollar vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables. De acuerdo a las proyecciones que difundió el oficialismo, de sancionarse la iniciativa, hacia el 2030 generaría 12.500 puestos de trabajo en terminales automotrices, además de inversiones de u$s 5000 millones.

proyectos contrarreloj

"Celebro que esta ley sea el resultado de un debate abierto donde los industriales plantearon sus inquietudes, los funcionarios escucharon y hoy estamos promoviendo la ley que cuenta con el acuerdo de los actores que son destinatarios porque no hace mucho tiempo, en el 2019, hubo una ley que no funcionó", recordó el jefe de Estado el 13 de septiembre . Un día después de la derrota de las PASO.

Se refería a la Ley compre argentino que modifica la sancionada en 2018 durante el gobierno de Cambiemos y que, a grandes rasgos, establece la preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.

Extraordinarias: el Ejecutivo envió proyectos Compre Argentino y el puente del monotributo; los detalles



El proyecto, que de acuerdo a fuentes oficiales no solo impulsaría a la industria local sino que además generaría un ahorro de divisas por u$s 500 millones, fue presentado esta semana en Diputados. Tres meses y medio más tarde de su anuncio.



Hoy vence la prórroga de sesiones ordinarias. Hasta el 1 de marzo, salvo que el Ejecutivo convoque a extraordinarias, la actividad parlamentaria entra en receso.

cannabis, a mitad de camino

Otra proyecto que el Ejecutivo daba por descontado sancionar este año es aquel que busca regular la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. De acuerdo al Gobierno, con la sanción de la iniciativa, se generarían unos 10.000 puestos nuevos de trabajo de cara al año 2025 y u$s 50 millones anuales.