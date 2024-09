Un intendente kirchnerista impulsa una reforma que puede romper el equilibrio electoral en la Provincia

Después de asistir al acto de Máximo Kirchner el viernes pasado, el intendente platense, Julio Alak, se manifestó a favor de realizar los cambios necesarios para dar mayor cohesión a una región de la provincia de Buenos Aires aunque eso signifique, como contrapartida, modificar leyes -y tal vez la Constitución- pero además, y por sobre todas las cosas, afectar a un baluarte del peronismo bonaerense.

En el último año se avanzó en el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Región Capital que agrupa a los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio y, con ese proyecto en marcha, el jefe Comunal de la Ciudad de las Diagonales se animó a esbozar un proyecto político para unificar a esos distritos bajo una unidad política.

La Provincia se divide actualmente en Secciones Electorales cuyos representantes integran el Senado bonaerense. Alak propone agrandar la "octava" que La Plata integra en soledad y alimentarla con sus distritos vecinos, los que conforman el consorcio, y que son parte de la poderosa "tercera".

" Tiene mucho más que ver Magdalena, Punta Indio, Berisso, Brandsen, Ensenada y La Plata entre sí que lo que podemos tener con los municipios de la tercera sección electoral, que es muy lejana, ¿no? Como La Matanza" , dijo el exministro de Justicia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



Para Alak, ese sería una unidad "legítima, posible y justa", aunque ello reconfigure el mapa de la Provincia. Sin embargo, el proyecto debería primero presentarse ante la Legislatura provincial -en donde construir las mayorías es una tarea delicada y artesanal- y algunos arriesgan que hasta debería modificarse la Constitución local.

Ese cambio generaría una recalibración de la distribución de las bancas en la Legislatura: hoy la Tercera Sección es representado por 18 bancas en la Cámara baja y nueve senadores. La Plata, cuenta con seis diputados y tres senadores.

Para Alak, la nueva unidad político-territorial sería "legítima, posible y justa"

A la hora de discutir los puestos en una lista, en la actualidad, los intendentes de Magdalena, Punta Indio, Berisso, Brandsen, Ensenada tienen que luchar por la representación con los poderosos y populosos municipios de la "Tercera", es decir La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús. Irse a una sección armada con La Capital, les facilitaría ese trámite y llegarían a tener mayor peso político.

Al respecto, el diputado provincial Facundo Tignanelli sostuvo que "no le consta" que Alak esté detrás de esa meta.

"No me consta que Julio este con eso. En el bloque y en la Cámara no fue planteado. Lo vi el viernes en el acto en Atenas, y tampoco fue tema de conversación. De todas formas, no es necesario modificar la Constitución para realizarlo. Es por ley ", comentó el dirigente cercano a Máximo Kirchner en diálogo con El Cronista.

Alak, ex ministro de Cristina, estuvo presente en el acto de Máximo del viernes en la Ciudad de las Diagonales

La oposición, mientras tanto, se refiere al tema como un "trascendido", pero desde el PRO de la Tercera dicen que, así planteado, sólo encontraría rechazo.

"Es muy improbable que se trate, habría que hacer una reforma constitucional recontra compleja e imposible de hacer hoy. Yo creo que si se planteará una regionalización distinta de todas las secciones, en todos los ámbitos, judicial, salud, educación seguridad se podría hablar", confió un diputado provincial del PRO en diálogo con El Cronista.

Primera respuesta política ante la idea de reagrupar a La Plata

La concejala platense Lucía Barbier presentó un proyecto para manifestar su "preocupación" ante "las declaraciones favorables a la ampliación de la octava sección electoral".

"Sin perjuicio de lo valiosas que pueden resultar algunas herramientas para fines trascendentes y comunes de la región, pronto se advirtió un trasfondo que invita a pensar en una finalidad muy distinta que no pasa justamente por el desarrollo de los Municipios sino más bien por la ampliación de la Octava Sección Electoral o Región Capital persiguiendo e intereses partidarios que con la agenda de preocupaciones y prioridades de los vecinos", señaló la edil en los fundamentos del proyecto.