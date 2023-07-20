En esta noticia ¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

El Ministerio de Salud, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ordenó la suspensión de una reconocida marca de café molido por ser un producto falso y en consecuencia, un insumo peligroso para la salud de los consumidores.

Mediante la disposición 8385/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo prohibió la elaboración y comercialización en todo el territorio argentino de este producto por considerarlo “ilegal” tras una investigación que se originó en un comercio y concluyó en la firma productora.

¿Cuál es el café ilegal que prohibió ANMAT?

Tras una investigación que determinó las irregularidades en el rotulado, el organismo de control ordenó el retiro de este producto:

“Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia, RNPA Exp. N° 4050-141467, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, Para: Junio 1995 SRL, Miguel Angel 1827 2A (CP 1416)”,

“Café Clásico, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”,

“Café Colombia, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 14050-141467”,

“Café Gourmet, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”,

“Café, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”,

“Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, RNPA Exp. N° 4050-141467, Para: Junio 1995 SRL, Miguel Angel 1827, CABA”

“Café tostado natural, Expresso Café Crema”,

ANMAT ordenó la prohibición de estos insumos " en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos " en su publicación oficial.

El organismo de control reveló que los café carecen de registros de establecimiento y de producto como en otras medidas similares y tras consultar al ente local se constató la irregularidad. Los productos tenían un RNE y un RNPA existentes, pero al consultar a la firma que lo comercializaba, estos pertenecían a otra razón social que no lo aceptó como propio ni como válidos .

Por esta razón, no cumplen con la normativa alimentaria vigente y se vuelven un peligro sanitario.

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre el aceite de oliva peligroso?

La ANMAT resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos ilegales " en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento “.

El organismo de control indicó que " no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente ni su inocuidad".

Además, también se ordenó suspender la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique los RNE o el RNPA de cualquier de estos dos lotes por ser un etiquetado falso.

¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

ANMAT explicó en su sitio oficial cómo diferenciar los productos falsos de los verdaderos.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde " , sumaron.