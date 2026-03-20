El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia lanzó una advertencia por un peligroso reto viral en redes sociales que incentiva a ingerir grandes cantidades de acetaminofén, un medicamento de venta libre ampliamente presente en los hogares. La preocupación surgió tras registrarse casos de intoxicación, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Las autoridades sanitarias recordaron que, aunque se trata de un fármaco seguro cuando se usa según las indicaciones, su consumo en dosis superiores a las recomendadas puede provocar consecuencias graves para la salud. Entre los efectos más severos se encuentra el daño hepático agudo, que en situaciones extremas puede resultar mortal. Especialistas explicaron que una sobredosis de este medicamento afecta directamente al hígado, órgano encargado de metabolizarlo. Cuando la cantidad ingerida supera la capacidad del organismo para procesarlo, se generan sustancias tóxicas que destruyen las células hepáticas y pueden causar insuficiencia fulminante. En este contexto, el Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud señalaron que los medicamentos de venta libre dejan de ser inocuos cuando se utilizan fuera de las instrucciones de su etiqueta. También advirtieron que la amplia disponibilidad del acetaminofén en farmacias, supermercados y viviendas facilita su uso indebido cuando surgen tendencias virales peligrosas. La directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Claudia Vargas, subrayó que ya se han observado episodios de intoxicación vinculados a este fenómeno y pidió reforzar el control en los hogares sobre el acceso a los fármacos. El tratamiento principal para estos casos es la N‑Acetilcisteína, un antídoto que debe administrarse con rapidez en centros de salud para evitar daños irreversibles. Por ello, las autoridades solicitaron a hospitales y servicios de urgencias garantizar la disponibilidad del medicamento y coordinar con proveedores para responder de forma inmediata. Asimismo, se instó a los establecimientos comerciales a prestar atención ante compras inusuales o en grandes cantidades de este analgésico, ya que podrían ser señales de alerta temprana. El llamado oficial enfatizó la responsabilidad compartida de distintos actores. En el ámbito doméstico, se recomendó guardar los medicamentos fuera del alcance de menores y supervisar su uso. En el entorno educativo, se pidió reforzar acciones preventivas frente a contenidos virales que promuevan conductas peligrosas. También se recordó la importancia de reportar de manera oportuna los casos de intoxicación a los sistemas de farmacovigilancia y vigilancia epidemiológica para dimensionar el problema y activar respuestas coordinadas, según compartió el portal web Consultor Salud. Finalmente, las autoridades sanitarias exhortaron a la población -especialmente a los jóvenes- a no replicar ni difundir desafíos digitales que impliquen riesgos para la salud, y a comprender que ningún reto en redes justifica poner en peligro la vida.