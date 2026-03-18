A un mes de la eliminación de la obra social de los militares (IOSFA) y la creación de la nueva estructura, las prestaciones de salud para el personal militar y civil de las Fuerzas Armadas continúan cortadas. Según confirmaron fuentes allegadas a la cartera de Carlos Presti, tienen prioridad los tratamientos oncológicos y de alta complejidad, mientras que los reintegros y atenciones ambulatorias están virtualmente suspendidos hasta tanto no se salde la millonaria deuda del instituto. El ministro de Defensa, Carlos Presti, asumió con dos problemas importantes en su haber: salarios bajísimos y una obra social endeudada por la gestión de Luis Petri. La deuda de la obra social pasó de 44 millones de pesos a más de 200 millones en la actualidad. En este sentido, a raíz a la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de bolsillo, con salarios atrasados. La nueva obra social de los militares, OSFA, fue creada el 19 de febrero de este mismo año. En ese momento comenzó la transición y la eliminación de la vieja estructura, con la intención de separar la atención militar de las fuerzas de seguridad. En ese momento, fuentes calificadas confirmaron en diálogo con este medio que la deuda sería pagada seguramente por el Tesoro Nacional. De hecho, en el decreto se deja claro que será el Ejecutivo el que determinará la forma de solventar dicha deuda. Sin embargo, a la fecha el Tesoro no ha depositado el dinero y Presti se encuentra con el problema de sostener una obra social quebrada. Desde el interior de IOSFA aseguraron a El Cronista que se está priorizando la atención a enfermedades de alta complejidad y tratamientos oncológicos. En este sentido, las zonas del país que no tienen hospitales centrales militares tienen afiliados que deben pagar su atención y que no reciben los reintegros correspondientes. Los cambios por el momento son la designación del nuevo directorio y del administrador que dirigirá la transición de una obra social a otra. Si bien voces calificadas aseguraron a El Cronista que “las prestaciones se vienen manteniendo”, también reconocieron que “hay dificultades en el acceso a la atención médica en el país”. “Los prestadores dejan de atender afiliados por demoras en los pagos, esas demoras son parte de lo que sucede”, explicaron. La obra social por el momento no ha pagado sus deudas, y se está financiando únicamente con los aportes de los afiliados que no llega a cubrir los costos de la obra social. Esto último es uno de los problemas más grandes del organismo, porque el porcentaje que se descuenta no varía por grado y sobre todo porque los salarios bajos del sector no alcanzan para sostener el sistema. En el interior el problema es más acuciante, contrario a las características clásicas de los militares, su imposibilidad de protestar por ley y contrario a la tradición, en Mar del Plata un grupo de afiliados protestaron frente a las oficinas de la obra social de la cual no tienen atención. “En Mar del Plata están en problemas, no hay atención. Punta Alta tiene un hospital central y por lo tanto no se nota, pero en los lugares donde no lo hay, que son la mayoría del país, se nota”, aseguró una voz del sector a El Cronista. Hay que recordar que el personal militar está desplegado en todo el país, y si bien están aquellos que están destinados cerca de las grandes urbes, están aquellos que viven en lugares bastante remotos. Fuentes calificadas internas, cercanas a Presti, admitieron que aquellos que están en el interior deben acudir a Buenos Aires por atención médica. Y, a su vez, no están recibiendo reintegros de los viajes en los que están incurriendo por falta de atención. “Hay inconvenientes con reintegros y faltantes”, reconocieron. Asimismo, no se sabe todavía si el Tesoro Nacional pagará la deuda de la salud militar. “Se está trabajando para encontrar una solución”. Sobre el nuevo organismo, desde la cartera aseguraron que a partir de ahora se deberá hacer entender el costo que tienen las prestaciones. En este sentido, indicaron que dentro del monto que se les descuenta a los afiliados se tendrá en cuenta cuales son “las mejores prestaciones que se pueden dar con ese dinero”. “El trabajo ahora es entender cuál va a ser la masa de ingresos y cuáles son las mejores prestaciones que se pueden dar. No porque haya servicios que no se deban dar, sino porque la capilaridad de la obra social hace que se hayan elevado los costos”, indicaron a El Cronista. Desde el sector se negaron a confirmar o descartar la hipótesis si se iba a eliminar la atención a afiliados a través de privados en los lugares donde no llega la obra social. En discusión hay varias ventanas abiertas, subir aportes de manera escalonada por grado, posibilidad de copagos, entre otras. Aun así, no hay nada decidido. “Tenes que garantizar costos”, repitieron. Es así como todavía no hay fecha de resolución de la deuda y por lo tanto de reactivación de las atenciones suspendidas. Presti designó a los miembros del Directorio del nuevo organismo que asumirá de manera progresiva la cobertura de salud del personal de las Fuerzas Armadas. El Directorio estará integrado por cinco miembros titulares, de los cuales cuatro ya fueron designados: General de Brigada (R) Sergio Maldonado, General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez, Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas y Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles. El quinto integrante, en representación del personal civil, será designado conforme lo establezca la reglamentación vigente. El Ministro de Defensa nombró como Presidente del Directorio al General de Brigada (R) Sergio Maldonado y como Vicepresidente al General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez. La conformación del Directorio constituye un paso formal dentro del proceso de transición previsto por el decreto publicado el 6 de febrero. “La atención médica y los servicios se mantienen con normalidad a través del IOSFA”, aseguraron desde Defensa a través de un comunicado público. Asimismo, aclararon que los afiliados no necesitan realizar ningún trámite y “continuarán recibiendo sus prestaciones hasta que la OSFA esté plenamente operativa, se oficialice el traspaso y se informe oportunamente”.