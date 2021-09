Presupuesto 2022: Cristina mete mano al proyecto de Guzmán antes de que arranque su tratamiento

Se cumplen dos semanas desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados pero, hasta el momento, su tratamiento -y la actividad de la Cámara baja en general- sigue en suspenso. Si bien estaba previsto que esta semana Guzmán se reuniría con los diputados de la bancada oficialista primero, y con los jefes de bloque después, para luego exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la agenda en Diputados sigue en blanco .

En medio de las confrontaciones que hay dentro del oficialismo por sobre cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno -expansión del gasto para recuperar la economía versus equilibrio fiscal- desde el entorno de Máximo Kirchner , jefe de la bancada oficialista, anticiparon que "seguro habrá modificaciones (en el presupuesto), como todos los años".

Asimismo, aseguraron que "se está conversando con todos para tener un presupuesto robusto" . Estas conversaciones, aclararon desde el entorno de Kirchner, incluirían diputados y gobernadores, "tanto del oficialismo como de la oposición".

De todas maneras, según pudo constatar El Cronista, al menos por ahora, ni Juntos por el Cambio, ni "Los Ramones" ni Consenso Federal tuvieron contacto alguno por parte del oficialismo para abordar el proyecto que prevé, entre otros ítems, una inflación de 33% y un crecimiento del PBI del 4% para el año que viene.

A propósito de la falta definiciones sobre cuándo comenzará el tratamiento de la "ley de leyes" en la Cámara baja, argumentaron, "hay que seguir escuchando a todos" y luego se verá cuándo se avanza en su tratamiento. Que podría ser antes o después de las elecciones de noviembre.

Desde la oposición se despegan de las demoras. Y apuntan a las propias internas que hay en el oficialismo a propósito de la letra chica (y no tan chica) del proyecto que tiene a Guzmán como autor. El jefe de la bancada Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, consideró que "el oficialismo no puede pedir acompañamiento, si antes no se ponen de acuerdo con el Ministerio de Economía".

Un planteo similar vienen haciendo desde JxC, donde recalcan que las dilataciones en el avance de la iniciativa responden a la interna oficialista, que quedó plasmada en la carta que le envió la vicepresidenta Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández tras la derrota de las PASO. "El problema es Cristina", aventuraron desde ese espacio.

De todas maneras, los diputados opositores ya dieron a conocer una serie de críticas al proyecto que tiene casi 5000 páginas. Por un lado, Jorge Sarghini Consenso Federal) planteó que la inflación está subestimada y que hay una lectura incorrecta sobre el estancamiento macroeconómico y falta de consistencia. Por otro, los radicales de Juntos por el Cambio plantearon que es "profundamente deficitario", además de alertar -entre otros ítems- que el déficit fiscal continuará siendo financiado a través del Banco Central.

Pasos a seguir

Una vez que se ponga en marcha el tratamiento en la Cámara baja, se prevé que la presentación formal del texto ante los diputados lleve tres semanas y se haría en orden inverso al año pasado. Es que, antes del tratamiento en comisión, Guzmán debería reunirse con los diputados de la bancada oficialista, donde es probable que le anticipen los ajustes que proponen hacerle a la iniciativa. Luego, según informaron desde el oficialismo parlamentario, el titular de la cartera de Economía haría lo propio con la oposición.

Saldada esta primera etapa de reuniones a puertas cerradas, se prevé que funcionarios del equipo de Guzmán expongan ante la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller , para que finalmente vaya el propio ministro a defender la iniciativa.

De respetarse este cronograma, la dinámica será inversa a la del año pasado, cuando el Frente de Todos presentó el primer presupuesto de la era albertista. En ese momento, el primero en exponer fue Guzmán, apenas una semana después de haber presentado el Presupuesto 2021 y luego lo hizo su equipo.