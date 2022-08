La dura crítica de Alfonso Prat-Gay al Gobierno: "Les toca hacerse cargo de las cagadas que se mandaron"

El ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, volvió a la escena pública en el encuentro anual de Argentina Visión 2040, en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para opinar sobre la situación actual del país, con duras críticas a la gestión de Alberto Fernández y el "populismo" kirchnerista.

En un tono relajado, el ex funcionario se esperanzó con que hay una "oportunidad única" para la sociedad argentina, ya que "por primera vez en la historia le toca al populismo hacerse cargo de las cagadas que se mandaron" . Pero tenemos un "parto doloroso" por delante, advirtió.

"A los gobiernos no peronistas le costaba la gestión por la bomba que dejaba el peronismo. Muchos decían que el ex presidente Mauricio Macri no iba a poder terminar su gobierno, los que ahora se quejan de que hay golpes de Estado en marcha", recordó Prat Gay.

" Ellos mismos tienen que poner orden, porque si no les va a costar llegar al final de su mandato . Es sanador cuando uno ve a Emilio Pérsico pedir que no haya tanto plan social para ordenar la macro, vemos que algunas cosas empiezan a progresar", celebró el ex presidente del Banco Central (BCRA) entre 2002 y 2004.

Prat Gay señaló que "no podemos vivir en un presente bíblico, sin recursos, gastándonos todo" y festejó que "les toca a ellos dar cuenta de todo lo que se robaron".

Al inicio de su exposición, bromeó con que " había riesgo que después de un panel de CEOs vinieran los científicos ". Y luego explicó que la Argentina está peor que cuando regresó al país en 2002 desde Londres (tras su experiencia en el JP Morgan), porque los planes sociales se convirtieron de "solución transitoria a permanente", lo que distorsionó la "cultura del trabajo".

Además, expresó que el actual presidente del BCRA, Miguel Pesce, debería estar preocupado porque el presidente Alberto Fernández dijo que lo va a ratificar en su puesto, en una alusión a la poca credibilidad que le atribuye al jefe de Estado.

Noticia en desarrollo