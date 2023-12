La derrota de Macri, el nuevo pacto de Milei y el rol del neomenemismo en la vuelta al poder

Mauricio Macri perdió el primer tiempo. El segundo lo siguió desde el banco de suplentes. Pareció ganar cuando varios de los jugadores de su equipo fueron convocados por el presidente electo. En el capítulo de esta última semana el ‘para qué' se lo birló Javier Milei que hizo suyo lo de 'cambio profundo', no lo tuvo en cuenta como DT y decidió dar muestras de autonomía de su aliado circunstancial.

En la charla íntima que mantuvo con el actual ‘inquilino' de la quinta de Olivos, el presidente electo recibió un consejo: "Cuidate de Mauricio Macri", le dijo Alberto Fernández que antes de dejar el Gobierno hizo un raid de entrevistas en las que intentó autoreivindicarse.

¿Habrá sido ese consejo o la audacia de Patricia Bullrich la que lo sacó de la cancha? Su malestar lo dejó claro en la fiesta en el Teatro Colón donde Horacio Rodríguez Larreta hizo un balance de sus ocho años de gestión antes de traspasar el mando a Jorge Macri.

El expresidente esquivó a Bullrich y ella lo esquivó a él que admitió ante varios de los presentes su malestar. La todavía jefa del PRO pactó por las suyas con el libertario y Macri no pudo motorizar un acuerdo amplio aunque no se sienta derrotado. Vía X reivindicó que "al elegir su primer equipo" Milei haya sumado a Bullrich en Seguridad y a Luis Caputo en Economía. Destacó la experiencia que sumaron, claro, cuando fue Presidente de la Nación. "Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen", destacó dejando en claro que no fue parte de esa decisión.



Milei construye poder loteando espacios entre el menemismo, el PRO, los propios que patalearon y algunos sectores empresarios. Sobre el rol del macrismo marco los límites el futuro ministro del Interior Guillermo Francos. "El apoyo del PRO es una actitud valiosa pero no significa que compraron acciones", indicó en el rol de intérprete de Milei y custodio de su poder.

En nombre de LLA Diana Mondino mantuvo la pelota de su lado de la cancha y concentró toda la atención cuando ante la UIA advirtió que si se reactiva la industria faltará energía este verano. Por suerte para ellos sólo resta una semana antes del recambio presidencial. Sería difícil sostener este nivel de incertidumbre demasiado tiempo y tantas declaraciones sin anuncios concretos ni definiciones.

Los dichos de Mondino fueron desplazados de la mirada de la casta y del círculo rojo por la pelea de barras del PRO. Varias de las personas cercanas a Mauricio Macri y Patricia Bullrich señalan que el último cruce fue a los gritos. También hubo portazos en la última cumbre de Juntos por el Cambio que solo suavizó con sus buenos modales públicos el anfitrión y jefe de gobierno electo Jorge Macri.



El rol de Larreta y los gobernadores

A Horacio Rodríguez Larreta lo acompañaron los distintos sectores internos en un acto en el Teatro Colón donde no pocos se habrán preguntado cómo pasó de ser el favorito a perder la PASO. Así de ingrata es la política. Con paciencia oriental el porteño se mantendrá en la reserva. Misma actitud tienen los nueve gobernadores y el jefe de gobierno electo que se plantaron en la última cumbre palermitana frente a los legisladores que querían jugar más abiertamente a favor de Milei. Se autoperciben oposición responsable, dialoguista pero no cogobernante.

En esa reunión quedaron claros los dos nuevos polos de la UCR: de un lado el mendocino Alfredo Cornejo, del otro el santafesino Maximiliano Pullaro. Las opciones son un radicalismo más dialoguista o un radicalismo firme frente a Milei. Probablemente en Diputados vuelvan a integrarse en un bloque y ya hay puja por ver qué perfil tendrá el reemplazante de Mario Negri.



La mayoría de los gobernadores entrantes y salientes de JxC cuidan su supervivencia para seguir siendo opción dentro de cuatro años. O ser la alternativa en caso de un fracaso libertario. Por eso al mismo tiempo que prometieron acompañar -sin ensuciarse las manos- reclamaron un paso al costado de Bullrich como presidenta del PRO para mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Además se sentaron a negociar con Sergio Massa en lo que fue su último acto de gestión, un acto más político que de carácter económico: consiguieron fondos para aguinaldo y sueldos y firmaron un acta para impulsar una ley que coparticipe el impuesto al cheque. Inédita fue la foto de gobernadores en ejercicio y electos de 22 provincias del país con el excandidato a presidente. Solo faltaron Capital y también Córdoba desde donde Juan Schiaretti y Martín Llaryora volvieron a lanzar guiños esta semana a favor de Milei. Llaryora asoma con ganas de nacionalizarse. Y todos pondrán en valor los legisladores que tienen en el Congreso.

Macri nunca pudo convencer a Schiaretti de que se jugara tan abiertamente como lo está haciendo ahora. Además quería revancha y volver al Gobierno. Como no pudo pretende volver a Boca donde aplicó la misma estrategia que en el proceso electoral y denunció fraude. La Justicia le acaba de dar dos grandes noticias para él: su sobreseimiento en la causa de espionaje a familiares de la tripulación del ARA San Juan y al mismo tiempo la anulación del sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por presunto blanqueo de dinero.

Patricia Bullrich, en alianza con Macri, arrinconó hasta empujar fuera de la escena política a Rodríguez Larreta con el leitmotiv de que "el cambio es todo o no es nada", ese cambio profundo que Macri reivindicó en el libro que escribieron por él Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa. Con ese argumento la excandidata a Presidenta, tercera en la elección general, justificó volver a ser ministra de Seguridad.

El cuarto en la elección del 22 de octubre, Juan Schiaretti, ubicó a su gente en algunos puestos clave pero vio frustrada la posibilidad de coronar a Florencio Randazzo con la presidencia de la Cámara de Diputados. Un punto que puede haber celebrado el kirchnerismo pero que molestó al ala dura del PRO que pedía por Cristian Ritondo. Una parte importante del PRO toma distancia y se alinea con los gobernadores.

El nuevo polo con excandidatos

Milei, Bullrich y Schiaretti juegan del mismo lado. En las horas decisivas el cordobés volvió a hablar en contra del kirchnerismo y en su despedida frente a la Bolsa de Comercio negó lo evidente: dijo que el Gobierno no financió ni una sola obra pública en su provincia. Lo desmienten las fotos que lo muestran incluso en pandemia y con barbijo junto al presidente Fernández y el ministro Gabriel Katopodis. A Obras Públicas llegaron estos cuatro años las quejas de la UxP cordobesa por las partidas millonarias frente a la permanente oposición que ejerció el "Gringo" Schiaretti.

Tuvimos el mayor plan de #obras públicas de la historia de #Córdoba, por 8.398 millones de dólares, de los cuales ya se ha ejecutado el 94%, con una parte financiada con recursos propios. Hicimos la infraestructura que necesita la gente y para que haya más producción y empleo. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 30, 2023

En las oficinas nacionales mostraban esta semana una foto de Martín Llaryora, gobernador electo pero aún intendente de Córdoba capital, en la inauguración de un hospital de pronta atención. Cuatro de esos fueron financiados por Nación, como decenas en todo el país. El único lugar donde le cambiaron todo el branding nacional fue en Córdoba. Y no invitaron a Katopodis a la inauguración ni nombraron el aporte nacional. ¿Lo extrañarán si el nuevo presidente activa la motosierra para la obra pública? La historia, al menos la inmediata, la escriben los ganadores. No hay lugar para los derrotados, al menos mientras dure la luna de miel con el electorado.

El neomenemismo al poder

Parado sobre la legitimidad de los votos del balotaje en una misma jornada Milei selló su pacto con Bullrich y restituyó al neomenemismo al poder. Ungió al diputado electo Martín Menem como comandante de la cámara baja y puso a Rodolfo Barra en la caliente silla del Procurador del Tesoro. Aunque Ritondo también quedó fuera del esquema Bullrich promete engrosar el bloque libertario con una docena de diputados y diputadas halcones.

Rodolfo Barra era Ministro de Justicia, los hechos denunciados por su pasado obligaron al presidente Menem a desplazarlo. Es la historia. La presión pública y de la comunidad judía está en todos los archivos. Como ex Director Ejecutivo de la entidad rechazo esta manifestación. https://t.co/wr3UNnnJnV — Claudio Avruj (@clauavruj) December 1, 2023

Milei paga el costo que significó la incorporación de Barra. Hasta Claudio Avruj, ex exsecretario de Derechos Humanos de Macri, reclamó que Milei revea la decisión y recordó su participación en acciones nazistas y rechazó el comunicado de 'perdón' de la DAIA. De la misma manera se expresaron voces diversas. Tal vez más que una herejía la elección de Milei responda a contar con el arquitecto legal del Estado menemista, conocedor de los mecanismos para desarmarlo como el exjuez de la Corte, exministro de Justicia y exauditor general de la Nación.



Rodolfo Barra, la remake de un fariseo y escriba ilustrado al servicio del poder.



Mas allá del "arrepentimiento" de su "pecado juvenil", nos preguntamos si también se habrá arrepentido de:



%u2714%uFE0Fintegrar la ignominiosa mayoría automática de la Corte menemista de los 90. (Muchos... — maxi ferraro (@Maxiferraro) December 2, 2023

Además Milei necesita concentrar más poder. Su triunfo del 19 de noviembre lo puso en Casa Rosada pero el 22 de octubre se definió la composición del Congreso donde está debilitado. En la Cámara de Diputados Unión por la Patria intentará hacer valer su primera minoría. A partir del 10 de diciembre el peronismo tendrán el 41% de las bancas y sus representantes pedirán el 41% de los cargos y presidencias de comisiones.

¿Y Cristina Kirchner? ¿Y Sergio Massa? Por ahora prometen guardarse hasta que escampe, preservarse en el silencio de los derrotados.