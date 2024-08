Desde Economía: cómo sigue Caputo el lunes negro del mercado internacional

El ministo de Economía, Luis Caputo, sigue de cerca la turbulencia financiero que se vive en los mercados internacionales. Fuentes oficiales aseguran que tendrá impacto en la economía local, pero que se verá amortiguado por el "orden macroeconómico" y el cepo cambiario.

Desde el Palacio de Hacienda afirmaron: "A nosotros nos afecta, pero mucho menos que usualmente, dado el orden macroeconómico y que no tomamos medidas apresuradas como haber salido del cepo. Este mismo escenario con el sobrante de pesos que había y sin cepo hubiera sido una calamidad".

Así, desde Economía se defienden de las críticas de algunos analistas económicos, que afirmaban que había que salir del cepo durante los primeros meses de gestión. Más allá de las leliqs y los puts, en el equipo económico siempre consideraron que era imposible salir con el nivel heredado de reservas netas negativas.

Impacto local

Sobre la suba del riesgo país, que superó los 1700 puntos, cerca de Caputo contaron que "hoy no es ese el tema importante, ya que el Gobierno no necesita financiamiento". Las cuentas públicas se encuentran ordenadas, pese a que julio cerrará con déficit financiero, y recién el primer pago importante de deuda es en enero del 2025, para el cual el Gobierno ya anunció que depositará el dinero en cuentas en Nueva York.

Con respecto al impacto de la suba del rieso país en el sector privado, en el Gobierno ven que "empresas privadas lo están consiguiendo a tasas muy favorables". En el último mes dos compañías locales emitieron una ON por menos de 10% de interés anual en dólares.

La variable principal a monitorear hoy en economía son los precios. Así lo consideraron: "Lo importante es seguir bajando la inflación y que se recupere la economía, y eso no debiera verse afectado". Tal como ocurrió hace algunas semanas, la inflación podría verse afectada por un alza en la brecha cambiaria, pero de momento no se observa una disparada en los dólares financieros. Según analistas de mercado, no se observa que el Banco Cental haya salido a intervenir.

Factores a seguir

Caputo pasó este lunes en el Ministerio de Economía, frente a la Casa Rosada, luego de volver de Salta. Allí, había estado reunido con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien le comunicó que la provincia adherirá al RIGI. Además, le informó que con el RIGI habrá anuncios de inversión en litio de gigantes mineros por u$s 9000 millones.

Desde el Palacio de Hacienda consideran que la corrección en los mercados se explica desde lo económico, pero también resaltan que "la violencia de la caída global excede holgadamente el deterioro de los fundamentos". Es decir, consideran que "es mucho más una corrección técnica, producto del alto nivel de apalancamiento" que había en monedas como el Yen, la índice bursátil japonés Nikkei, las criptomonedas y la inteligencia artificial .



Lo que observan en el equipo económico es que lo que específicamente cambió es que la suba de tasas en Japón fue mayor a la esperada, mientras que los datos de industria y empleo de Estados Unidos fueron "muy preocupantes".

Por otro lado, agregan que Medio Oriente en "constante ebullución" también juega un rol. Y por último, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que podría enviar alguna señal, recién vuelve a reunirse en un mes y medio.