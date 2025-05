Por qué Milei necesita los "dólares del colchón": la terminante definición de este economista cercano al Presidente

La expectativas alrededor del anuncio del Gobierno para el incentivo de uso de dólares fuera del sistema crecen. Si bien el Ejecutivo insiste en que no se trata de un blanqueo como tal, la medida, que se conocería este jueves, busca que ingresen al sistema millones que los argentinos, se estima, tienen "bajo el colchón".

En esa línea, además de la insistencia oficial, muchos especialistas destacan la importancia que tendría esta inyección de divisas en el mercado local. El economista Ramiro Castiñeira celebró la iniciativa y explicó por qué es necesario .

"Se empiezan a dar las condiciones para que la inversión empiece a jugar en la economía", sostuvo. "Son millones los argentinos que tienen dólares", agregó.

"Son héroes de la patria": la definición de Castiñeira

"En la última década en particular argentina vivió con cepo. El propio Estado te excluía de poder comprar divisas", definió el economista cercano al presidente Javier Milei, en diálogo con Radio Con Vos.

"En consecuencia, muchísimos argentinos, en un proceso inflacionario que llegó a tres dígitos, y cerrada la puerta para conseguir dólares, lo hicieron de manera ilegal , por fuera de los canales institucionales", relató.

La opinión del economista Ramiro Castiñeira.

"Y ahora se encuentran en la situación en que empieza a moderarse el proceso inflacionario, que pueden salir de la guarida que fue el dólar para que no te fulminara ese impuesto , pero no encuentra el canal institucional para que, quien quiera usar sus ahorros, lo haga", agregó.

"El que compró dólares, por lejos, que no sienta culpa. Comprar dólares es un derecho humano e, incluso, quienes compraron dólares en la época del kirchnerismo son héroes de la patria, porque evitaron financiar el populismo", expresó.

Cuántos dólares ingresarían al sistema

En ese sentido, explicó por qué sería tan relevante esta medida. "Argentina vive siempre comprando dólares: tiene, más o menos, según los números del INDEC; entre u$s 400 mil a u$s 500 mil millones en activos externos. De ellos hay u$s 200 mil millones en efectivo", detalló Castiñeira. "Y, de esos, la mayor parte se compró en las últimas dos décadas.

"Los argentinos tienen mucha cancha en comprar y vender dólares en la informalidad, si se quiere. Pero siempre va a ser en magnitudes relativamente chicas, y más en procesos de inversión", contextualizó el economista.

En esa línea, puntualizó una diferencia con los blanqueos concretados anteriormente. "Tanto el de Mauricio Macri como el de Javier Milei fueron para jugadores mucho más grandes. Acá son millones los argentinos que tienen dólares, porque se intentaron cubrir del proceso inflacionario. Necesitan un canal institucional de magnitud grande", precisó.

El problema de las reservas del Banco Central

Frente a este contexto, Castiñeira destacó las medidas macroeconómicas que tomó el Ejecutivo, que llevaron a que el precio del dólar se mantenga, hasta ahora, en flotación entre bandas, prácticamente sin intervención del Banco Central (BCRA) desde entonces en el sistema cambiario.

Sin embargo, la entidad sigue sin acumular reservas. "Es una realidad que la Argentina fue saqueada. Hoy el BCRA no tiene reservas, terminaron entregando con reservas negativas. Pero si vos querés comprar, el proceso inflacionario se te iría por las nubes, porque tenés que emitir para comprar dólares", apuntó.

"Además, la marea de pesos fue un tsunami, ya que en 2023 se emitieron 13 puntos del PBI. Pasó un año y medio y todavía tenemos proceso inflacionario. No hay que emitir hasta que se agote eso. Mientras hay inflación, hay exceso de pesos", sostuvo.