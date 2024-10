Plan oficial: REPO para la deuda, el futuro con el FMI y la continuidad del cepo

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó importantes definiciones sobre cómo sigue el plan financiero del Gobierno para pagar la deuda, salir del cepo y mantener la estabilidad en la economía.

Tal vez lo más destacado de toda la nota es lo que nunca se publicó: en diálogo con el canal LN+, confirmó que irán a un esquema de REPO con algunos bancos, otorgando una garantía para poder acceder a una menor tasa de interés y, con ese dinero, pagar los primeros vencimientos de capital de enero en 2025. Pero ese fragmento nunca salió al aire.

Concretamente, el ministro de Economía afirmó durante la grabación de la nota: "Vamos a ir a un esquema de REPO con algunos bancos, que es un financiamiento colateralizado que lo podés hacer a una tasa mucho más baja de lo que te costaría hoy refinanciar los bonos en el mercado. Como la tasa hoy es muy alta, estamos haciendo este financiamiento de REPO para que la tasa sea más baja. Nos sirve para garantizar el pago de capital de enero".

Según pudo saber este diario de fuentes extraoficiales, el textual no habría salido por problemas con el audio. Oficialmente, en el Palacio de Hacienda no confirmaron ni desmintieron la información.

Así, la duda que queda hoy en el mercado es qué se va a utilizar como garantía, con la sospecha de que podrían ser los Bopreales del Banco Central. Sobre ese punto, Mauro Mazza, economista de Bull Market, escribió en X: "¿Habrá Bopreales? Algunos bancos estuvieron agresivos comprando estas tres semanas. No tienen mercado afuera, entonces el precio se define acá. No estamos lejos de tener una curva a 2026-2027 en dólares en un dígito. Esto reduce sustancialmente el costo de cualquier REPO".

En un encuentro empresario, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se limitó a comentar a la prensa: "El REPO es una transacción que está analizando el Banco Central".

De momento, la información oficial sobre el pago de la deuda en 2025 es la que brindó Quirno en su cuenta de X, referido a los vencimientos de intereses: "Hoy hemos girado al fiduciario, Bank of New York, los dólares y euros necesarios para cubrir en enero de 2025 el pago de los intereses de nuestros bonos, tal como fue anunciado en julio pasado".



¿Nuevo acuerdo con el FMI?

Pese a que Caputo dijo en reiteradas ocasiones que estaban por iniciar conversaciones con el FMI para ir a un nuevo acuerdo, por primera vez lo puso en duda. En la entrevista afirmó: "No lo hemos decidido todavía porque no hay una sola manera de salir del cepo. Se puede hacer de manera gradual, como lo estamos haciendo, o de shock si recibiéramos esa plata".

Tal como establece Caputo, la importancia de acceder a un nuevo acuerdo con el FMI radica en la posibilidad de sumar reservas que posibiliten levantar el cepo cambiario. Caputo negó que haya plazos e incluso criticó a quienes aseguran que no se puede crecer con cepo.

El Gobierno giró los fondos a Nueva York para pagar deuda en enero: cuánto cayeron las reservas

"Hay una ansiedad con el cepo. En el exterior vemos solo a inversores de la economía real, nadie me pregunta por el cepo. No están preocupados por si salís en noviembre o enero. Es un cuento que la economía no puede crecer con cepo", aseguró Caputo. Además, agregó: "China tiene cepo y crece a dos cifras hace muchos años".