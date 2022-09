Plan Gas: los números de Sergio Massa y el mensaje a los empresarios

El Gobierno presentó ayer la extensión del Plan Gas 4 hasta 2028 y el nuevo Plan Gas 5 de Sustentabilidad Energética para llenar con al menos 11 millones de m3 diarios el gasoducto Néstor Kirchner, que saldrá desde Vaca Muerta. No obstante, la negociación técnica no está cerrada y el ministro de Economía, Sergio Massa, instó a las empresas a ofrecer los precios más bajos posibles y "no especular" para favorecer a todos los argentinos.

El presidente Alberto Fernández, junto a Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, lideraron el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en el que estaban empresarios, ejecutivos petroleros, representantes sindicales y gobernadores. Otros funcionarios oficiales presentes fueron el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal; la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti; y el titular de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez; junto al presidente y el CEO de YPF, Pablo González y Pablo Iuliano.

La licitación por volumen y precios del gas natural sería entre fines de septiembre y principios de octubre. Fuentes del sector privado comentaron a El Cronista que esperan en los próximos días cerrar un precio tope, que en principio se habló de 4 dólares por millón de BTU pero ahora todo apunta a que será de u$s 3,70, como en la primera ronda del Plan Gas. Las petroleras apuntan que los costos en dólares crecieron desde fines de 2020, por la inflación mundial y por el atraso cambiario argentino (menor variación del dólar oficial frente a la evolución de los precios locales).

Por eso mismo, sobre el cierre de su discurso Massa apuntó que los argentinos deben pagar la energía "barata" y que no debe haber especulación por parte de los empresarios.

Según los números que manejan en Economía, el Plan Gas 4 y la versión 5 generarán un ahorro de importaciones por u$s 4800 millones en 2023 y u$s 28.900 millones hasta 2028; inversiones por u$s 1200 millones más que las previstas el año que viene y u$s 7000 millones en total a lo largo de los próximos 6 años; y otorgarán trabajo a 10.000 personas más.

El ministro indicó que con todo el potencial de Vaca Muerta la energía puede equiparar el peso del sector agropecuario en materia de exportaciones. "En 2023 tendremos el 90% de autoabastecimiento energético", declaró.

Por último, el jefe de Estado señaló que su Gobierno va a construir un sistema legal "para dar certezas" al sector, que viene pidiendo estabilidad tributaria y "reglas claras" para explotar masivamente la producción de gas, tender los gasoductos y construir plantas de licuefacción para exportar Gas Natural Licuado (GNL).

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, dijo: "En los últimos 12 años, la Argentina importó GNL y otros combustibles por 75.000 millones de dólares. Esos dólares generaron empleo y desarrollo en otros países. El precio que se les pagó a los productores del exterior fue en promedio 14 dólares por millón de BTU, mientras que a los productores locales fue de tan solo 3 dólares. Con la decisión histórica de construir un nuevo gasoducto y estas nuevas licitaciones de gas que hoy presentó el Gobierno, comenzamos a revertir esta situación totalmente ilógica, generando mayor actividad económica y más empleo en el país y preservando reservas".