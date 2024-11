Piden la indagatoria de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González pidió este lunes que se cite a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa por supuesta violencia de género que se abrió por denuncia de su ex pareja Fabiola Yañez.

La imputación es por "dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante el juez federal Ercolini".

Ahora tendrá que resolver el magistrado en torno a la citación o no del expresidente.

Piden indagar a Alberto Fernández: el dictamen del fiscal

Según el dictamen de la Fiscalía, "el análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica".

Una de las imágenes más icónicas por las que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género.

En este sentido, el Ministerio Público agrega: "Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".

Sobre las diversas formas de género, el fiscal González añadió que "de acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Fernández que supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España".

Asimismo, González apuntó contra la presunta violencia económica. "Mientras Fabiola Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente", afirmó.