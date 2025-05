Pese a la presión del Senado, el Gobierno descarta ampliar la Corte pero aprovecha para negociar pliegos y AGN

El Senado comenzará a debatir este miércoles una serie de proyectos para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero en la Casa Rosada no tienen ningún interés en que esto avance este año . De todos modos, será una carta que utilizarán para negociar pliegos y, además, aprovecharán para intentar destrabar la negociación por la Auditoría General de la Nación (AGN).

A dos meses del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, todavía no asoman nuevos postulantes para cubrir las dos vacantes que faltan frente al máximo tribunal. En Balcarce 50 algunos aseguran que difícilmente se traten antes de las elecciones de octubre, mientras que otros no descartan que la presentación de todos los pliegos aparezcan en los próximos meses. Las negociaciones puertas adentro no culminan y, mientras tanto, el Senado ataca varios frentes para que el Ejecutivo ceda .

¿Otra bomba de humo?

El apuro en el Senado, en medio de las definiciones por los armados electorales, no es casual. El salteño Juan Carlos Romero metió por la ventana un proyecto para ampliar la Corte Suprema al día siguiente de la caída de Ficha Limpia y acordó con el peronismo que lidera José Mayans para presionar al Gobierno en pos de avanzar hacia una definición.

La preocupación por el vaciamiento de la Justicia no solamente refiere a la Corte sino también a los 232 cargos de defensores, fiscales y jueces federales pendientes de nombramiento. "Todo es parte de lo mismo" , aseguran en Casa Rosada.

El senador libertario Bartolomé Abdala junto a Juan Carlos Romero

La agenda en el Senado comenzará este miércoles 28 de mayo a las 13 con un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el que no solamente tratarán un cúmulo de proyectos para sumar más miembros al tribunal - hay propuestas que van desde 7 a 15 jueces - sino que también incluirán la ampliación de la AGN que propone Mayans, en línea con la iniciativa que lidera el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en Diputados para bloquear la ofensiva del peronismo y Emilio Monzó.

"No es nuestro, ni lo vimos y no nos interesa", había dicho la semana pasada una alta fuente libertaria ante este medio, en alusión a la propuesta de Romero, pese a que es un senador cercano al Gobierno. En ese sentido, la fuente también ridiculizó los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la posibilidad de estudiar la ampliación de la Corte y descartó que vayan a apoyar esa iniciativa este año. "El Senado debería actuar más responsablemente y no bloquear las decisiones del Presidente", respondió sobre el reclamo por el vaciamiento en la Justicia.

El planteo de la ampliación de la Corte había sido un tema clave en la negociación por los jueces: la negativa del Gobierno, que mueve los hilos en la estrategia judicial a través del asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, culminó en las designaciones por decreto y consecuentemente el rechazo de los pliegos. No porque no estén de acuerdo con la propuesta en sí, pero porque no quisieron negociar los pliegos con ella.

Ahora, si bien el debate en el Senado se activa a través de senadores aliados, otra fuente oficialista en estricto off the record aseguró que "tal vez sea otra bomba de humo". Lo cierto es que en Balcarce 50 por ahora no muestran indicios de querer definir nada, pero el Senado no deja les deja otra opción más que aunque sea jugar a que el tema avanza.



Los proyectos del Senado

El temario del plenario de mañana lo definió la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y quien además tiene su propia iniciativa para garantizar la equidad de género en la Corte Suprema.

En ese sentido también hay otros proyectos de la UCR y Unión por la Patria, que además suma otro sobre la ampliación a 15 miembros por autoría de la senadora Silvia Sapag. No se quedó atrás tampoco la rionegrina Mónica Silva, quien responde directamente al gobernador Alberto Weretilneck, con una propuesta propia para ampliar el tribunal a 9 integrantes. El que más consenso podría tener es el del salteño Romero, que apunta a que sean 7.

A este menú sobre la Corte es que entran los proyectos sobre AGN. El de Mayans busca sumarle un auditor auxiliar correspondiente a cada Cámara (en vez de 3, que sean 4), lo cual le sería funcional a Menem , quien impulsó su proyecto en Diputados para sumarle un cuarto auditor a la Cámara baja en detrimento de uno del Senado. Hay otra iniciativa de Romero, junto con el correntino Carlos "Camau" Espínola (otro aliado del Gobierno) para acotarle el tiempo de mandato de los auditores.

"Ya si van a pactar con el peronismo por los jueces, que lo hagan por todo, pagas el costo una sola vez y chau", interpretó en diálogo con este diario una fuente del oficialismo, quien se mostró muy optimista a que el tratamiento del tema AGN pueda rápidamente ser aprobado por ambas Cámaras. Fundamentalmente, el objetivo es que sea antes de las elecciones , puesto que la reorganización dentro del Congreso va a desacomodar el peso de los distintos sectores políticos.

Negociación por la AGN

Una AGN con ocho miembros podría descomprimir la negociación y asegurarle un lugar a Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza y hombre de Karina Milei para ocupar una silla frente al órgano de control externo que debe empezar a revisar la gestión libertaria pero se mantiene paralizado tras el vencimiento del mandato de los auditores: el único que quedó es el presidente Juan Manuel Olmos (PJ).

En Diputados, un acuerdo con el massismo, la Cámpora y Monzó (Encuentro Federal) acorraló a los libertarios y a sus aliados para disputar el lugar restante y eso inquietó a la Casa Rosada. De hecho, fue el intento de votar a los miembros de la AGN lo que terminó por boicotear el intento de sesión la semana pasada.

Santiago Viola, apoderado de LLA