"Pepe" Mujica le pidió a los argentinos "cuidar la democracia"

José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, consideró hoy que "la democracia no es perfecta porque no hay un sistema mejor" y le pidió al pueblo argentino "cuidarla", al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolla en Plaza de Mayo.

"Queridos, recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta, no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor", expresó Mujica al abrir el acto en Plaza de Mayo.

Y agregó: "Cuídenla y no la estropeen. Gracias pueblo argentino, vaya un abrazo y vaya un humilde abrazo de todos mis compatriotas y los compatriotas que viven acá, en Argentina".

"He tenido muchos oficios, pero hoy oficio el de presentar al querido compañero Lula, que va a ser el presidente de Brasil", concluyó "Pepe Mujica".

El dirigente del Frente Amplio uruguayo, militante del Movimiento de Liberación Tupamaros en su juventud y preso político durante trece años durante la dictadura en ese país (entre 1972 y 1985) habló también por sus compatriotas, muchos de ellos residentes en la Argentina, en nombre de quienes transmitió "un humilde abrazo" colectivo.

Mujica participó del festival por el aniversario de la recuperación democrática del 10 de diciembre de 1983 junto a su esposa, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, quien lo acompañó al subir al escenario y lo observó desde atrás mientras hablaba.



"Gracias pueblo argentino, gracias", dijo el exmandatario de Uruguay, de 86 años, antes de bromear su condición de presentador del invitado central de la jornada, a quien vaticinó un triunfo en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, que están programadas para octubre del año próximo.