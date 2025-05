Murió 'Pepe' Mujica, el político anticonsumo que llegó a Presidente de Uruguay y supo ser y parecer

En tiempos de coaching para todo, ser y parecer no es tan simple. Pero si hay un ejemplo de ser y parecer ese fue José 'Pepe' Mujica, el expresidente de Uruguay, que no cambió su forma de vivir ni de vestirse a pesar de llegar a ser Jefe de Estado.

Mujica murió a los 89 años en Montevideo. Fue guerrillero, estuvo preso, fue torturado, siempre declaró que no mató a nadie pero que participó de enfrentamientos violentos. Político de toda la vida, cuando llegó a Presidente no se rodeó de lujos ni manejó el poder a su antojo. Es más, hasta el final vivió con su compañera de militancia, Lucía Topolansky, en una humilde chacra.

José 'Pepe' Mujica

En 2014 un jeque árabe le ofreció un millón de dólares por su auto, un Volskwagen Fusca (Beetle) color azul modelo 1987, el mismo que conducía cuando fue Presidente. Mujica rechazó la oferta y dijo que "no le interesaba ni el dinero ni la pompa". Hay más: cuando fue mandatario cobraba u$s 12.000 por mes, pero solo se quedaba con una pequeña parte. "Me alcanza con lo mismo que tenía cuando era legislador, lo demás no lo necesito", declaró en una entrevista.

También, como crítico del consumo superfluo y amante de la libertad, Mujica supo declarar: "O lográs ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no lográs nada. Porque como hemos inventado una sociedad de consumo, la economía tiene que crecer, porque si no crece, es una tragedia. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar en tener esa plata. Pero con esta diferencia, l a única cosa que no se puede comprar es la vida y la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad ".

Se puede estar a favor o en contra de Mujica. Lo que nadie puede discutirle es su coherencia. En un mundo donde cientos de políticos no pueden justificar su manera de vivir con los ingresos que supuestamente reciben, el expresidente de Uruguay fue un ejemplo mundial que resistió cualquier archivo vinculado al enriquecimiento ilícito.

El respeto generado por sus adversarios políticos se puede sintetizar en lo expresado por el expresidente de la Argentina, Mauricio Macri. "Mi recuerdo y mi respeto para 'Pepe' Mujica. Fue una persona honesta, comprometida con sus ideas y con la historia de su país. Mis condolencias al pueblo uruguayo, a su familia y amigos", escribió el titular del Pro en redes sociales.

En Argentina, precisamente esta semana se discutió Ficha Limpia, un proyecto que se cayó en el Congreso, y que proponía que personas condenadas por delitos penales no puedan acceder a cargos electivos. Dicho traspié legislativo generó acusaciones cruzadas y una mancha más en el comportamiento de la política local.