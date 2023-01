¿Se rompe? El escándalo D'Alessandro abre una cuña en Juntos por el Cambio

El escándalo en torno al ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, tras la filtración de supuestos chats con empresarios y funcionarios judiciales, generó ciertos movimientos interno dentro de Juntos por el Cambio aunque desde la alianza que el PRO mantiene con la Coalición Cívica y la UCR aseguran que no hace mella y sigue intacta de cara a 2023

Son pocos los integrantes de estos dos partidos que se mostraron incómodos con el tema que obligó al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta a tomarse licencia. Es más, la fundadora de la CC, Elisa Carrió, salió a bancar al ministro. Y el presidente del partido centenario, Gerardo Morales, se mostrará este sábado junto al alcalde porteño.

La mancha venenosa, al menos por ahora, parece limitarse al terreno amarillo. Un puñado de convencionales radicales son, hasta ahora, de los pocos que mostraron su preocupación en torno a las filtraciones que envuelve a un ala del PRO. Incluso dentro del radicalismo, la escisión parece contenida.

En las últimas horas, le enviaron una carta a Gastón Manes , presidente de la Convención Radical de la UCR, pidiéndole " una urgente declaración de la Convención, fijando sin tibieza la posición política que los afiliados esperan y el legado histórico de nuestro partido impone ". La carta lleva apenas cinco firmas; ningún nombre de peso.

El resto de los radicales no se hizo eco de los supuestos chats. Y hasta ponen en duda su veracidad. Aseguran que están "tranquilos" y que el asunto no les compete. "Es un tipo de la alianza al que le tenés que dar credibilidad", dijeron desde el entorno de Morales.

"Creo que si las escuchas son ilegales no debe pedir licencia", dijo una fuente radical que forma parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Una postura similar tiene Carrió cuando días atrás, a través de su cuenta de Twitter, apoyó a D'Alessandro. Aunque, el mensaje fue más bien fue para Larreta. "No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias . Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente", escribió la chaqueña.

Carrió apuntó contra Larreta por no "sostener" a su funcionario.

Buena parte de la UCR no está con la mira puesta en el tema del espionaje. Sus preocupaciones giran en torno al líder de su partido, Gerardo Morales . Este sábado, el jujeño se mostrará con quien se supone que será su rival en las PASO, Larreta.

¿El motivo? Reunirán a los equipos económicos de ambos referentes. El del alcalde, encabezado por el exministro Hernán Lacunza, y el de Morales, con Eduardo Levy Yeyati al frente. Repasarán ideas y el objetivo del programa económico.

"No me sorprende", dijo un legislador nacional del partido centenario, al enterarse del encuentro. Es que no es la primera vez que el gobernador se muestra con el alcalde porteño, al igual que el vicepresidente del partido, Martín Lousteau, quien no solo mantiene una estrecha relación con el referente del PRO, sino que, directamente, selló un acuerdo en territorio porteño.

"Gerardo hace la suya, pierde de vista que es el presidente del partido", dijo uno de los referentes más importantes de ese espacio a este medio.

La foto entre el porteño y el jujeño será en la costa argentina, días antes de reunir al radicalismo en Mar del Plata. " Antes del partido, ya se muestra apoyando al candidato del PRO... yo vería las ausencias de eso ", advirtió una fuente radical. Al parecer, son varios los referentes de ese espacio los que ya avisaron que pegarán el faltazo a la reunión que, según definió un senador, será "bastante anárquica".

Están molestos con el accionar del jujeño que, hasta hace apenas unos meses, repetía como mantra que, la próxima vez, la UCR no será furgón de cola del PRO.



Desde el entorno del jujeño le restan importancia a los cuestionamientos. "Tienen doble problema, primero en enojarse y después para desenojarse", dijeron en broma, para luego retrucar: "¿No es raro que el candidato del PRO se muestre con el de la UCR?".

Y remataron: "Que ellos no lo ayuden a Gerardo a fortalecer la UCR no quiere decir que juegue solo".