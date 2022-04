Patricia Bullrich insiste con Javier Milei y cuestionó a Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio le cerró ayer las puertas a Javier Milei y Patricia Bullrich cuestionó hoy la decisión del partido tras la reunión: "No me parece que el ‘no' sea una buena estrategia para JxC".

"Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera", indicó la presidenta del PRO esta mañana en diálogo con radio Continental.

"En la reunión de ayer hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema -sobre Javier Milei- no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente por los partidos. Llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Creo que en este momento tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el no sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio . Ayer lo intenté discutir, pero el tema ya se había debatido. Desde mi punto de vista, de una manera todavía no clara", cuestionó Bullrich.

El caso Milei fue especialmente discutido en la reunión de ayer. El comunicado de prensa que entregaron al concluir el encuentro aseguró que " hay actores que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo ".

En este sentido, Bullrich insistió hoy: "El hecho de que se haya decidido sin haber consultado todavía a los partidos o sin estar en temario un tema de esta envergadura para que los partidos debatan previamente sus posiciones me parece un poco apresurado. Tenemos que ser más consciente y pensar más en la construcción, antes que cerrar las puertas en Juntos por el Cambio ".



"La metodología de tomas de decisiones de Juntos por el Cambio tiene que ser con más niveles de consulta, tienen que estar los temas en el temario previamente y no se puede tomar una decisión de esta envergadura con un debate de hora y media sin haber consultado un montón de estamentos de JxC. Las decisiones tienen que ser más abiertas y más democráticas, no impulsivas. Si yo, presidenta del Pro, no estaba en la reunión y se toma una decisión de esta envergadura cuando el Pro no había discutido su posición", criticó la exministra de Seguridad.



"Sinceramente creo que una decisión así debe ser debatida con un previo análisis, no en una reunión en la que el tema surge de casualidad", apuntó sobre la postura de JxC respecto a al economista libertario.

Fuera del texto, desde Juntos por el Cambio coincidieron en conceptualizar a Milei como "una caballo de troya" del kirchnerismo en la oposición. Y contrariamente a lo que puede suponerse, según supo El Cronista, fue el propio Mauricio Macri el que impulsó la inclusión de ese duro párrafo contra el diputado libertario.

El diputado nacional de Avanza Libertad dio una dura respuesta al veto que le puso Juntos por el Cambio ante la posibilidad de una eventual alianza y señaló que "nunca podríamos ir en un espacio corresponsable del fracaso" de la Argentina.

"Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años", agregó.

A través de su cuenta de Twitter, Milei recordó: "Hoy gobiernan Cristina Kirchner, La Cámpora y Alberto Fernández por el fracaso del modelo de las palomas tibias de Juntos por el Cambio".

"Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta", indicó el diputado.