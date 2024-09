Patricia Bullrich habló sobre su afiliación a la Libertad Avanza y envió mensajes a la interna del PRO: "No estoy pensando"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a su posición actual dentro del gobierno y a los rumores sobre una posible afiliación a La Libertad Avanza.



La funcionaria manifestó que su sintonía con el presidente Javier Milei no es un tema personal, sino que responde a la decisión de la ciudadanía de poner fin a "años de kirchnerismo y populismo", con el objetivo de que "no vuelvan más".



En declaraciones realizadas en el programa radial Si pasa, pasa de Radio Rivadavia, la excandidata presidencial explicó que, más allá de cualquier alineamiento personal, su compromiso está con las 6.200.000 personas que la acompañaron, y que su misión es contribuir al proceso de cambio impulsado por el nuevo gobierno.

Al respecto, Bullrich destacó que el programa de gobierno actual coincide en gran medida con las propuestas que ella misma defendió durante la campaña, mencionando su libro como reflejo de esas ideas. "Escribí un libro que lo leo hoy y me veo muy reflejada en todas las cosas que se están haciendo, porque son las que nosotros dijimos durante la campaña", aseguró.

Bullrich aseguró que no está pensando en una afiliación a ese espacio, sino que su prioridad es cumplir con el compromiso asumido junto a millones de argentinos que apoyaron el cambio en las últimas elecciones.

En cuanto a la estrategia económica del gobierno, Bullrich subrayó la importancia de un "shock" que permita cambiar radicalmente el paradigma económico de la Argentina. Según sus palabras, este enfoque busca terminar con la emisión descontrolada de dinero, el déficit fiscal y los precios artificiales. "Estamos en un momento difícil, todos lo sabemos, pero la estrategia del shock hace que ese momento difícil sea más corto", afirmó.

Bullrich también subrayó su compromiso con el gobierno de Javier Milei, al señalar que es fundamental acompañar al presidente en cada paso, sin especulaciones ni medias tintas. "Yo lo voy a cumplir a rajatabla, porque si no sería haberle dicho a la gente 'mire, vote a Javier Milei, pero después déjelo solo'... y bueno, no es mi forma de ser", declaró con firmeza.

Asimismo, destacó la importancia de mantener un diálogo constante dentro del gobierno, donde se pueda discernir sobre las políticas a seguir y discutir las decisiones que se están tomando. "Eso no significa no hablar, no tener la capacidad de poder discernir sobre las cosas y discutirlas dentro del mismo gobierno, que yo lo hago permanentemente", afirmó Bullrich.

Sobre los rumores de una posible afiliación a La Libertad Avanza, Bullrich fue clara: "No estoy pensando en afiliaciones, estoy pensando en los millones de argentinos que nos dieron este compromiso".

Para Bullrich, el proceso de transformación que se está llevando adelante es clave para sacar a la Argentina de la crisis, aunque reconoce que no será fácil ni rápido. Sin embargo, insistió en que este es el camino correcto, destacando que la velocidad de los cambios es diferente entre la realidad y el Congreso, pero que los resultados ya comienzan a verse. "Salir de un pozo tan profundo lleva tiempo", concluyó