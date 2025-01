Tras las acusaciones del Gobierno, Fabiola Yáñez renunció a tener custodia en Madrid

Horas después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que Fabiola Yañez se "escapó" el 31 de diciembre para ir a cenar en Año Nuevo, la ex primera dama renunció a su custodia en Madrid .

Fueron varios días de polémica y cuestionamientos a Yañez . Es que, a los videos que circularon en los que se la ve en un restaurante de la capital española, se le sumó la polémica alrededor de esta protección oficial. Por eso la expareja de Alberto Fernández habría decidido adelantarse a un posible revés judicial.

La renuncia habría llegado a través de una presentación de su abogada, Mariana Gallego, según detalló el diario Clarín.

Las acusaciones de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad acusó a la ex primera dama de haberse "escapado" de los custodios. Además, aseguró que no atendió el teléfono durante ese tiempo .

"No hay riesgo porque ella decide cuándo lo hay y cuándo no", sentenció la funcionaria.

Horas después del inicio del año, aparecieron videos en los que se veía a Yáñez en un restaurante de la capital española. A partir de este episodio, Javier Milei pidió a la Justicia retirarle la custodia.

"Se escabulló de la custodia"

"El día 31 la señora Yañez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia", acusó Bullrich este sábado, en diálogo con LN+.

"La custodia después se enteró por una foto en Instagram que estaba en un lugar, la llamaron por teléfono en infinidad de oportunidades y no atendió ", relató la ministra. "Luego atendió y dijo 'bueno, si quieren, me vienen a buscar'. Pero directamente se escapó de la custodia", insistió.

En ese sentido, cuestionó la situación de la expareja de Alberto Fernández, con el que mantiene una contienda judicial tras denunciarlo por violencia de género. "Si uno tiene una custodia cuando le conviene y no la tiene cuando no quiere porque quiere estar solo. Eso no es una custodia", reprochó.

"Una custodia significa que hay un riesgo y el riesgo puede ocurrir en cualquier momento , circunstancia o lugar. Entonces es permanente. Es un tema que lo vamos a ordenar", agregó Bullrich.

"Ese es un tema que ahora vamos a ordenar. El lunes vamos a presentar el informe a la Justicia y creemos que va a ser positiva la respuesta. Fabiola además está fuera del país, lo que representa un montón de dinero", relató. Además, anticipó que desde su cartera harán "ordenamiento muy estricto de todas las custodias".