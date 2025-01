El Gobierno reveló las impactantes cifras de cuánto se gastó por la custodia de Fabiola Yáñez en Madrid

Luego de que el presidente Javier Milei solicitara a la Justicia que le saque la custodia a Fabiola Yáñez, desde el Gobierno difundieron datos sobre cuánto cobran los efectivos designados para el cuidado de la ex primera dama.

Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, reveló el exorbitante monto que lleva gastado el Estado en la vigilancia de Yáñez: más de u$s 300.000.

"Son argentinos policías especializados en custodia. Se seleccionó a los que no tienen familia porque sino sería todavía más caro. Son 18.000 euros al mes, en total 36.000 euros porque son dos. Esto hace que tengan que mantener la comida, el sueldo, los gastos de viáticos", detalló el funcionario.

Asimismo, Soto explicó que los agentes trabajan sin reemplazos adicionales para reducir los costos . "Trabajan intensamente, porque si no serían tres (custodios) más un franco. Pero para no gastar tanto, no hay francos tampoco. Están todo el tiempo trabajando", remarcó.

Yañez cuenta con custodia desde agosto de 2024, como consecuencia de la denuncia que le inició al expresidente Alberto Fernández por violencia de género .

Por qué el Gobierno quiere retirar la custodia de Fabiola Yáñez

En diálogo por Radio La Red, también se refirió al informe que solicitó Milei a la ministra Patricia Bullrich para enviar a la Justicia y así retirar la custodia de Yáñez .

"Estamos haciendo un informe de riesgo para evaluar todos los requisitos, para informar al juez que ahora no vemos que ese riesgo esté vigente. La decisión la va a tomar el juez. Si hay un riesgo, aunque sea caro hay que hacerlo. Polémico, difícil, pero es una orden judicial. Ahora, si no existe no. Si es para comodidad, no", planteó Soto.

"Acá lo que advertimos es que hay un cambio. Había un riesgo para Fabiola, pero ese riesgo ahora no está vigente", subrayó al tiempo de señalar que mantener la medida sería "innecesario y costoso".

De todas formas, aclaró que la decisión final no dependerá de la cartera de Gobierno sino de la Justicia. El Ministerio de Seguridad es un auxiliar de la Justicia, entonces no pone o saca una custodia si no lo ordena la Justicia. Se cumple lo que establece un juez", concluyó.