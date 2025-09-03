Paso clave para el acuerdo Mercosur-Unión Europea: la inversión que destraba y cuándo puede estar listo

En un contexto de tensiones comerciales globales por la suba de aranceles de Estados Unidos, el Mercosur y la Unión Europea apuntan a que se apruebe su acuerdo comercial lo que sellaría el segundo mayor bloque comercial detrás de Asean (el acuerdo Asia-Pacífico).

En ese marco, la UE dio un paso clave para avanzar en la aprobación. La Comisión Europea presentó sus propuestas al Consejo para la firma y celebración del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y también su acuerdo con México.

Según explicaron fuentes de la Unión Europea, tras el envío al Consejo, integrado por los Gobiernos nacionales, el paso siguiente es que vaya al Parlamento Europeo . En el bloque sudamericano también debe ser ratificado por los Congresos individualmente.

Por razones institucionales el acuerdo fue dividido en dos partes. La parte comercial solo requiere mayoría calificada en el Consejo de la UE. La parte política, en tanto, requiere consensus, lo que implica 27 aprobaciones de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. Bajo ese escenario, las expectativas en cuanto a los tiempos es que se concluya antes de fin de año.

El acuerdo de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con la UE abarcará un mercado de más de 700 millones de consumidores. "Las empresas de la UE disfrutarán de la ventaja de ser pioneras, beneficiándose de aranceles más bajos en una región donde la mayoría de los demás países se enfrentan a aranceles elevados y otras barreras comerciales", detalló el bloque europeo al anunciar el envío al Consejo.

En una reciente reunión organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (Cambras) en Buenos Aires, el ex secretario de Comercio Exterior de Lula Da Silva, Welber Barral, señaló que en Itamaraty hay optimismo sobre el acuerdo, que podría aprobarse en 2026, luego del trámite este semestre en el Consejo Europeo. De todas formas advirtió que "no están seguro los votos" y hay países como Francia que siempre se muestra más presionado por sus agricultores.

La UE protege su sector agrícola

En medio de la apertura comercial Argentina, con fuerte crecimiento de las importaciones, para la UE el acuerdo puede hacer crecer en un 50% sus exportaciones agrícolas. "El acuerdo reduce los elevados aranceles sobre productos agroalimentarios clave de la UE, en particular el vino y las bebidas espirituosas (hasta un 35%), el chocolate (20%) y el aceite de oliva (10%)", enfatiza el bloque europeo. También consignan que "pondrá fin a la competencia desleal de los productos del Mercosur que imitan productos auténticos de la UE, protegiendo 344 indicaciones geográficas de la UE".

Por otra parte, la comunicación oficial europea señala que el acuerdo proporciona "una protección completa e integral para todas las sensibilidades de la UE en el sector agrícola". Limita las importaciones agroalimentarias preferenciales del Mercosur a una fracción de la producción de la UE (por ejemplo, el 1,5 % para la carne vacuna y el 1,3 % para la de aves de corral). Y establece "sólidas salvaguardias" que protegen los productos europeos sensibles contra cualquier aumento perjudicial de las importaciones procedentes del Mercosur.

El impacto en la industria y el foco de la inversión

Con todo, las exportaciones de la UE al Mercosur podrían crecer un 40% por año según admite Bruselas. "Reducirá los aranceles, a menudo prohibitivos, que impone el Mercosur a las exportaciones de la UE , incluso sobre productos industriales clave, como autos (35%), maquinaria (entre un 14% y un 20%, respectivamente) y productos farmacéuticos (hasta un 14%)", enfatiza en informe que analizará el Consejo europeo.

La zanahoria a cambio para el Mercosur es que "el acuerdo facilitará a las empresas de la UE la inversión en cadenas de suministro clave", aunque se trata de bienes primarios: incluye materias primas críticas y bienes relacionados, con un alto nivel de protección ambiental y laboral. "Esto puede desempeñar un papel fundamental en el impulso de las transformaciones económicas ecológicas y digitales de ambas regiones, garantizando al mismo tiempo cadenas de suministro predecibles y estables", asegura Bruselas.

Los próximos pasos

El Acuerdo Mercosur-UE requiere la aprobación por separado del Parlamento Europeo y de los Estados miembros antes de su entrada en vigor. También de los parlamentos individuales de los socios plenos del Mercosur.

En la propuesta europea a la Comisión, se envío el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AMPE) y el Acuerdo Global Modernizado UE-México (AGM), sujetos a ratificación por separado por todos los Estados miembros.

Pero también hay dos Acuerdos Comerciales Interinos (ATI), uno para el Mercosur y otro para México, que abarcan únicamente las partes del Acuerdo de Asociación Económica y Monetaria (AEPM) y el Acuerdo de Asociación General (AGM) que son competencia exclusiva de la UE, se adoptarán mediante un proceso de ratificación exclusivo de la UE, es decir, con la participación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Esos acuerdos interinos expirarán cuando entren en vigor los acuerdos mayores, detalló el comunicado.