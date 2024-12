Cuáles son los puntos clave y cómo es el próximo paso que quiere dar Milei

Tras 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea anunciaron este viernes la firma del acuerdo birregional, que supone la convergencia hacia un tratado de libre comercio para diversos rubros y que a la Argentina le abre un mercado de más de 700 millones de consumidores.

El anuncio se hizo en el marco de la Cumbre del Mercosur, con la presencia de sus integrantes, los presidentes Javier Milei (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay) y Luis Lacalle Pou (Uruguay); y de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Layen.

"Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Esto marca el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países de la UE. Este acuerdo funcionará para las personas y las empresas. Más empleos. Más opciones. Prosperidad compartida ", posteó la presidenta de la Comisión Europea, que viajó específicamente a Montevideo a participar del anuncio.









El segundo objetivo de Milei en Mercosur

La principal es la de que se flexibilicen los Tratados de Libre Comercio (TLC) entre un país miembro del bloque con terceros que no sean Estados Miembro o Asociados. Es decir, que tanto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay puedan tramitar alianzas comerciales con mayores facilidades. En particular, la Casa Rosada apunta a que esto se pueda negociar con Estados Unidos y eso se vaya extendiendo a otros países aliados para Milei. La cláusula actual impone la regla de "todos o ninguno".

"La Argentina no fue tan precisa. Manifestó su acuerdo en apoyar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y, por el otro lado, manifestó un reclamo que Uruguay también comparte, aunque creemos que son cosas independientes, que es el de la negociación de mayor flexibilidad con terceros ", reveló ayer Paganini después de la reunión de cancilleres.

Todavía no se conoce qué podría decir exactamente el Presidente. El discurso estuvo siendo preparado en diferentes reuniones que Milei tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. "Va a dar que hablar y va a decir más que lo que trascendió en el G20", dijeron desde ese entorno. En la Cumbre de Líderes que se hizo en Río de Janeiro, el libertario hizo una férrea defensa del neoliberalismo y mostró oposición a mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas, apuntando a armar una Liga de Naciones Libres.

En esa ocasión Milei también tuvo un incómodo saludo con Lula da Silva (Brasil) y un cordial saludo con Santiago Peña (Paraguay). Hoy se saludará con el saliente Luis Lacalle Pou y se espera que se dé un primer contacto con Yamandú Orsi, presidente electo de ese país y líder del Frente Amplio, coalición de centro--izquierda.

Aunque el argentino no simpatiza con esa vertiente ideológica, en su discurso del miércoles en la CPAC decidió no criticarlo cuando habló de los presidentes latinoamericanos con los que no simpatiza: no se salvaron Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, a los que caracterizó de "experimentos".