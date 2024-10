Denuncian penalmente a un dirigente estudiantil mientras acusan al Gobierno de presionar contra las tomas

Con un gobierno de Javier Milei que intenta acallar el conflicto universitario, las agrupaciones docentes vuelven a llevar a cabo un paro de 24 horas. Paralelamente, algunos referentes estudiantiles comenzaron a recibir denuncias por la toma de facultades y advirtieron que se trata de "amedrantamiento".

Tal como lo anunciaron a principio de semana, las asociaciones docentes y no docentes en todo el país llevan a cabo un paro de 24 horas para solicitar que el Gobierno contemple en el Presupuesto 2025 el esquema que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Además, solicitaron una partida presupuestaria de 2 billones de pesos para recomponer los salarios de los docentes y no docentes en las paritarias libres que permitan recuperar el 63,5% perdido contra la inflación, así como pagar la garantía salarial y el FONID.

La medida de fuerza no queda ahí, los estudiantes continúan con acciones de fuerza hasta este viernes y además el FEDUN ya anunció que se plegará al paro de transporte el próximo 30 de octubre. También habrá paro el próximo lunes 21 y martes 22 y se preparan clases públicas el miércoles, en las diversas facultades y frente al Congreso de la Nación.

En esta misma línea, en el mes de noviembre, convocarán a marchas regionales federales en todo el país para culminar en un Encuentro Federal Universitario.





¿Qué denuncias recibieron los estudiantes?

Según confirmó El Cronista, el excandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Oneto denunció al referente estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Luca Bonfante.

Bonfante se define a sí mismo como comunista y es cercano a la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman. Asimismo, es estudiante de Historia y secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras.

"De conformidad con lo normado por el art. 174 del CPPN vengo a denunciar a Luca Bonfante por conductas en infracción a la norma que emerge del art. 181, y 209 del Código Penal. II", reza la denuncia penal que llevó a cabo Oneto contra Bonfante en la noche del martes de esta semana.

Para Oneto, "tomar una universidad es un delito de usurpación y turbar la tenencia de un inmueble con violencia y amenazas". EL abogado, quien fuera candidato de Milei y además lo acompañara en distintas denuncias durante las elecciones, también se desempeñó como representante de uno de los condenados por el asesinato de Fernando Baez Sosa, Máximo Thompsen.

"Los motivos fundamentalmente es una cuestión estomacal , sabiendo que se derramó mucha sangre y siendo gente instruida que juegue al Che Guevara me parece repulsivo", dijo Oneto al ser consultado por este medio sobre los motivos de la denuncia a Bonfante. Aseguró que la decisión la tomó cuando estaba viendo la entrevista que Bonfante dio a LN+.

Si bien Oneto desmintió categóricamente que la denuncia tenga algo que ver con el gobierno de Javier Milei y aseguró que no habló con ningún funcionario para llevarla a cabo, lo cierto es que la escalada de confrontación con el movimiento estudiantil por parte de distintos referentes del oficialismo continúa al alza.

"Es una decisión absolutamente personal y absolutamente inconsulta con cualquier funcionario, asesor o persona cercana al gobierno", aclaró el abogado a este medio. Y agregó que dependerá "de las ganas que tenga" si hará otra denuncia o no contra algún otro referente estudiantil. "Si me da repulsión alguno más lo voy a hacer, no es personal contra Bonfante", afirmó.

El movimiento estudiantil continúa denunciando "amedrantamiento" por distintas acciones llevadas a cabo por militantes o allegados a La Libertad avanza. El lunes pasado, durante una asamblea estudiantil en la Universidad de Quilmes (UNQUI) los estudiantes fueron roseados con gas pimienta por un grupo de militantes libertarios que no estudian en la facultad.

Además, los estudiantes universitarios de distintas facultades denunciaron que las autoridades-en connivencia con el Poder Ejecutivo- cortaron la luz y el agua durante las tomas estudiantiles.

En este sentido, también el Ministerio de Seguridad desplegó diversos operativos durante el dictado de clases públicas en distintas avenidas como modo de visibilizar la protesta. "No sorprende que el Gobierno quiera amedrentar a los estudiantes que nos estamos organizando en todo el país y manda camiones hidrantes a una clase pública donde hay estudiantes de 19 a 20 años que hacen por primera vez una clase pública quizás", dijo Bonfante en diálogo con El Cronista al ser consultado por la denuncia contra él.

Para el referente universitario, el Gobierno hace operativos que "no se sabe cuanta plata cuestan y después dice que no hay plata". "Y ahora también tratan de amedrentar a quienes tomamos pacíficamente las facultades, inventando causas o tratando de terroristas", replicó.