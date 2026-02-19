Desde la medianoche rige el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. A la medida de fuerza de 24 horas se sumaron diversos gremios vinculados al transporte, por lo que impacta de forma directa en los comercios, supermercados y bancos. Si bien desde el sindicato de los empleados de comercio avala la medida, la apertura de supermercados y shoppings dependerá de cada empresa y de la posibilidad de los trabajadores de llegar a cumplir sus tareas de forma presencial. Algunas cadenas podrán atender con horario limitado o personal reducido, mientras que otros almacenes podrán permanecer cerrados durante toda la jornada. Pese al paro general confirmado de la CGT, habrá servicios en los bancos. Las entidades financieras nucleadas en la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) informaron que intensificarán sus esfuerzos para garantizarla continuidad de los servicios presenciales y digitales. A través de un comunicado, detallaron que se podrán realizar operaciones como pagos, transferencias y demás operaciones mediante tarjetas de débito, home banking, billeteras virtuales y aplicaciones. También, reforzarán la recarga de cajeros automáticos para asegurar la disponibilidad de efectivo. El trasporte público se verá directamente afectado por el paro general de la CGT. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que agrupa a los conductores de colectivos urbanos y suburbanos confirmaron la adhesión al cese de tareas. De esta manera, no circularán diversas líneas durante todo el jueves. Respecto a los subtes y el premetro, el funcionamiento estará suspendido durante las 24 horas del paro. La suspensión incluye todas las líneas y responde a la adhesión de los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Los trenes también se verán afectados, ya que los gremios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria ratificaron su adhesión a la huelga. Las líneas afectadas son Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.