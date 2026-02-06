Casi 30 líneas de colectivos llevan a cabo un paro este viernes 6 de febrero a raíz de un conflicto salarial con sus empleadores, quienes adeudan pagos. Se trata de distintos servicios que funcionan principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con gran afluencia de gente tanto en el norte como el sur del conurbano bonaerense. En particular, las líneas de paro este viernes pertenecen a las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 2016 y San Juan Bautista. Según los delegados que representan a los trabajadores de estas empresas, los empleadores aún “no depositaron sueldos ni viáticos”, por lo que los choferes de al menos 27 líneas definieron no prestar tareas durante la jornada. El paro de tareas comenzó a las 00 horas y, según detallaron los trabajadores, “el cuerpo de delegados no planea tomar otras medidas”. “El derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma se ve vulnerado una vez más”, denunciaron los delegados de MOGSM. Además, los trabajadores exigen la intervención de los distintos gobiernos municipales o de la gestión provincial a cargo de Axel Kicillof para “destrabar” la situación. En este sentido, Claudio, uno de los delegados,confirmó que la medida de fuerza continuará a menos que les abonen el sueldo. “Si depositan el dinero salimos, cuando depositen se levanta la medida”, dijo en diálogo con La Nación+, a la vez que añadió: “Hemos agotado todas las medidas antes de llegar al paro”. Los trabajadores de al menos 27 líneas de colectivos llevan a cabo un paro de actividades por tensiones salariales, ya que denuncian la falta de pagos, tanto de sueldo como de viático. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las líneas afectadas por la medida de fuerza son: En tanto, a las citadas líneas se suma a la 148, la cual pertenece a El Nuevo Halcón y ya estaba con retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.