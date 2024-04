Paro de colectivos en el AMBA: cuándo sería la medida de fuerza y qué líneas se verían afectadas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) prepara un paro de colectivos que afectará a toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del reclamo por incrementos salariales.

El gremio que conduce Roberto Fernández se reunirá este miércoles con las cámaras empresariales del sector y los representantes de la Secretaría de Trabajo para definir si se otorgarán o no los incrementos en la base salarial de los trabajadores.

De no llegar a un acuerdo, el Sindicato confirmó que se realizará una nueva paralización del transporte, ¿cuándo y qué líneas afecta?

Paro de colectivos en el AMBA: cuándo es y qué líneas afecta





La UTA amenazó con un paro de colectivos para el próximo jueves 25 de abril, que afectará a toda la región del AMBA, en el caso de no llegar a un acuerdo salarial en la reunión de este miércoles.



Si bien al momento no se confirmaron cuáles serán las líneas adheridas, se estima que participen de la medida todas aquellas que se encuentran aglomeradas bajo el ala del Sindicato.

Según especificaron desde el gremio, exigen un aumento de un 34% en abril, lo que significaría un incremento de $ 250.000 en los salarios mínimos de los colectivos para que alcancen un piso de $ 987.000.

¿Cuál es la respuesta de las empresas?



Las cámaras empresariales sostienen que no podrán afrontar estos aumentos si no se modifican los precios de las tarifas de colectivo, dado que no contarían con el presupuesto suficiente.



En este sentido, argumentan que la Secretaría de Transporte deberá implementar modificaciones en las tarifas del servicio público, para que las compañías puedan recaudar lo necesario para sostener el servicio y el salario de los trabajadores.