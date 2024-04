La UTA amenazó con un nuevo paro de colectivos en el AMBA: cuándo y qué líneas afecta

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un nuevo paro de colectivos que afectará a toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del reclamo por incrementos salariales, ¿cuándo será y a qué líneas afecta?



Este miércoles 24 de abril, se llevará adelante una reunión entre el gremio, las cámaras empresariales y representantes de la Secretaría de Transporte. De no llegar a un acuerdo sobre la base salarial, la UTA amenazó con una nueva medida de fuerza.

Paro de colectivos en el AMBA: cuándo sería la medida de fuerza de la UTA



El gremio conducido por Roberto Fernández advirtió que, de no confirmarse un incremento salarial para el sector, se realizará un paro de transporte el próximo jueves 25 de abril, que afectará al AMBA.

Según especificaron, desde el sindicato de colectiveros exigen un aumento de un 34% en abril, pese a que las empresas aseguran no contar con los fondos suficientes para costear el acuerdo paritario.

Sin embargo, la UTA anticipó que de no recibir el aumento de $ 250.000, para llevar el sueldo de los colectiveros a $ 987.000, volverá a paralizar el transporte público.

Paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos UTA: cuál es la postura de las empresas



Frente al reclamo salarial del sector, las cámaras empresariales sostienen que no podrán afrontar estos aumentos si no se modifican los precios de las tarifas de colectivo, dado que no contarían con el presupuesto suficiente.

En este marco, reclaman que el precio del boleto en el AMBA es bajo, por lo que no llegan a recaudar lo suficiente para sostener el servicio y asegurar un incremento para los trabajadores.

Asimismo, sostienen que la Secretaría de Transporte deberá implementar modificaciones en las tarifas del transporte público, con el fin de garantizar el funcionamiento del servicio.