Una fórmula de Caputo acorrala a la CGT y se gesta un polo ultracombativo

La relación entre el gobierno de Javier Milei y el sindicalismo entró en un terreno sinuoso, en el que hasta los referentes de la CGT que más buscaban dialogar con la Casa Rosada amenazan con acrecentar las medidas de fuerza y convocar a paros en las inmediaciones del período de fiestas .

La razón no es otra que la decisión del equipo económico, comandado por el ministro Luis Caputo, de que no se homologuen paritarias que se negocien por encima del 1% mensual: una quimera para varios sindicatos como el de Camioneros, que firmó un acuerdo trimestral de entre el 7 y 8% que no cumple con ese nuevo requisito.

Y es que, hasta hace 10 días atrás, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantenía reuniones con los diferentes delegados gremiales bajo la consigna de que las homologaciones podían hacerse si se seguía la pauta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mes a mes el INDEC.

Bastó un mensaje de Caputo para que esto se retrotraiga y las condiciones se hicieran más restrictivas. " Terminamos cambiando inflación pasada [a decir del IPC] por expectativa de inflación futura ", se sinceran desde el Gobierno, en donde reconocen que la decisión se dio cuasi de manera intempestiva y que podría empantanar el buen vínculo con los popes sindicales.





¿Quiebre con entre el gobierno de Milei y la CGT?

La semana pasada, la jefatura de Gabinete cursó invitaciones informales al Grupo de los 6 empresario ( G6 ) y a la cúpula de la CGT para que se pudiera formalizar la mesa tripartita que prevé discutir las diferentes reformas laborales y productivas que están pendientes de reglamentarse y otras que se buscan impulsar la semana próxima.

Con la presencia empresaria confirmada, los sindicalistas le avisaron a Guillermo Francos que no asistirían a la Casa Rosada. "No era el momento de regalarle una foto al Gobierno, que está pisando las paritarias de varios sectores", dijo a El Cronista un miembro de la cúpula cegetista.

Paradójicamente, dos de los principales rubros perjudicados por esta decisión del Gobierno son de referentes del ala que busca mayor diálogo con los libertarios.

Uno es el triunviro y secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer, que está negociando los acuerdos para el primer bimestre del año. Saben que en el Ministerio de Economía estarán particularmente atentos a este rubro, porque un acuerdo en ese sector impactará directamente en el cálculo de cobro de las prepagas, un factor con incidencia en el IPC. " Sabíamos que el Gobierno no nos quería homologar nada. Menos ahora ", afirman.

Daer representa al ala más dialoguista de la Confederación General del Trabajo. En ese mismo grupo se enmarcan Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA).

A estos esperaban sumárseles Hugo Moyano (Camioneros) a través de su delfín Octavio Argüello, quien asumió como triunviro de la central en reemplazo de su hijo Pablo Moyano, uno de quienes más insiste en tener una política más combativa para con el gobierno.

"Vos te imaginás lo que hubiera sido si en este contexto nosotros nos parábamos a marchar en el centro. Hoy es el 2001. Sería el 2001 esto. A Pablo lo mataron por decir que había que ser más duros", avisan desde su riñón, desde donde tildan a la cúpula de la CGT de "oficialistas".





El nuevo polo más combativo en el sindicalismo

Justamente, la conducción de Camioneros comunicó este jueves que recrudecerá las medidas de fuerza si es que el Gobierno no les homologa las paritarias acordadas con las cámaras. " El propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios ", escribieron en un comunicado, en un claro mensaje al nuevo requisito del Gobierno.

De seguir así la situación, un sector de ese gremio quiere hacer un paro 24 y 48 horas. Incluso, indican que comenzarán a hacer medidas de fuerza por rama de actividad.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros declara: A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas del convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del #GobiernoNacional

¿Está la posibilidad de que se llame a un paro general en el corto plazo? En la CGT no lo ven como algo probable. "A lo sumo serán los sectores que están siendo perjudicados", indican.

Sin embargo, el status quo que le indilgan ciertos actores del gremialismo a la plana mayor de la central obrera podría reconvertirse en algo más . "En 2025 se viene un súper frente de sindicatos plenamente opositores a Milei, con Camioneros, aceiteros, las dos CTA, bancarios, neumáticos y más gremios", avisó el secretario general de los estatales de ATE, Rodolfo Aguiar, en diálogo con el programa Argentina Política.

De ser así, se configurarían dos polos diferentes en el sindicalismo nacional. "Nosotros queremos y creemos que la CGT se termine en 2025", dicen desde el ala combativa.

Del otro lado replican que el clima de época no acompaña el recrudecimiento de ciertas acciones gremiales, aunque coinciden que no están para fotografiarse con las cámaras empresarias que quieren hacer reformas aún más profundas en el marco laboral.