Paritarias: con aumento confirmado para empleados de comercio, ¿cuánto cobra un vendedor en abril?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) acordó para el período febrero-marzo un aumento del 17,6% para los trabajadores del sector.



Tras el incremento paritario, sellado con las cámaras empresarias, el sueldo básico para los empleados de comercio alcanzaron un tope máximo de $ 658.000.

Sin embargo, Armando Cavalieri, líder del gremio, señaló la importancia de " asegurar acuerdos mensuales ", teniendo en cuenta los " flagelos de la inflación ", con el objetivo de proteger los salarios de los trabajadores.

Sin embargo, desde Faecys informaron que la suba del 17,6%, no remunerativa, impactará desde abril en el personal de empresas de viajes y turismo .

Aumento para empleados de comercio: ¿cuánto cobro en abril?

Los empleados de comercio recibieron un aumento del 17,6% sobre sus salarios de marzo. "Quedará en consecuencia incorporado a las escalas de los salarios básicos convencionales vigente en el mes de abril de 2024" , señalaron desde el gremio.

Según indica el acuerdo paritario, el incremento se aplicará bajo la condición de "No Remunerativo". No obstante, la actualización salarial " no son vinculantes para los acuerdos salariales que se pudieran suscribir en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego" .

Gracias a ello, los trabajadores, comprendidos bajo la categoría de "vendedores", perciben salarios que se ubican en torno a los $ 615.758,31 y $ 643.024,30.

Salarios Empleados de Comercio abril 2024

Categoría Sueldo básico Maestranza A $ 606.965,08 Maestranza B $ 608.722,18

Maestranza C $ 614.878,22

Categoría Sueldo básico Administrativo A $ 613.560,39

Administrativo B $ 616.200,68

Administrativo C $ 618.837,88

Administrativo D $ 626.754,11

Administrativo E $ 633.349,43

Administrativo F $ 643.024,30

Categoría Sueldo básico Cajero A $ 615.758,31

Cajero B $ 618.837,88

Cajero C $ 622.796,00



Categoría Sueldo básico Auxiliares A $ 615.758,31

Auxiliares B $ 620.155,70 Auxiliares C $634.668,80



Categoría Sueldo básico Auxiliares especiales A $ 621.037,35

Auxiliares especiales B $ 628.952,03



Categoría Sueldo básico Vendedor A $ 643.024,30

Vendedor B $ 633.349,43

Vendedor C $ 628.953,58

Vendedor D $ 615.758,31

Empleados de comercio: ¿cuál es el aumento para trabajadores del turismo?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios dio a conocer que los trabajadores de las empresas de viajes y turismo cobrarán un nuevo aumento del 17,6%.

La medida impactará desde abril, correspondiente a un 17% de incremento a marzo y un adicional del 0,6% con respecto a febrero . Los nuevos montos se tomarán en cuenta para el pago del medio aguinaldo.

El acuerdo con los líderedes de la Federación de Viajes y Turismo (FAEVYT) señala que el sueldo básico para los trabajadores del sector será de $ 652.000.