La Asociación Bancaria confirmó un nuevo acuerdo salarial que impacta en los sueldos de los trabajadores del sector financiero. El incremento será del 2,9% y se aplicará de manera retroactiva a febrero de 2026, en línea con la inflación. Con esta actualización, el salario inicial asciende a $ 2.187.023,79. El ajuste se definió tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y también contempla una suba en el bono especial por el Día del Bancario. El incremento del 2,9% para los empleados bancarios alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas. También incluye adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio colectivo. Con este nuevo ajuste, los bancarios acumulan un aumento del 5,9% en lo que va de 2026, tomando como base los salarios de diciembre del año pasado. Por su parte, el gremio expresó que “desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", indicaron a través de un comunicado. El acuerdo también incluye una actualización del bono por el Día del Bancario, el cual es una compensación anual que los trabajadores del sector cobran cada 6 de noviembre. Para 2026, el monto mínimo fue fijado en $ 1.949.656,06, aunque podrá actualizarse según las actualizaciones futuras que se establezcan en los acuerdos paritarios. Por su parte, el bono se paga junto con los haberes del mes correspondiente y es uno de los beneficios históricos del rubro bancario. Luego de la última actualización, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se elevó a $ 352.400 para trabajadores mensualizados con jornada completa. En el caso de los empleados jornalizados, el valor por hora quedó fijado en $ 1.762. Además de establecer un ingreso mínimo obligatorio, el SMVM se utiliza como referencia en distintas negociaciones salariales. También impacta en el cálculo de prestaciones sociales que administra la ANSES. Entre los principales beneficios alcanzados por esta actualización se destacan: