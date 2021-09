Arriazu : sin acuerdo con el Fondo, la Argentina será un "paria internacional"

Cotizaciones relacionadas

Argentina no puede afrontar los vencimientos de deuda de u$s 18.000 millones previstos para el 2022, por lo que necesita sellar un acuerdo con el FMI para no convertirse en un "paria internacional".



Ésta fue la advertencia que lanzó hoy el economista y columnista de El Cronista Comercial, Ricardo Arriazu, quien consideró que esos vencimientos son "imposibles de pagar".

Además, destacó que el país se encuentra ante una alternativa de hierro, ya que " o nos renueva el FMI con un paquete, o vamos a default; si no hay acuerdo con el Fondo, somos parias internacionales ".



En su visión que el problema de la Argentina podría resumirse en "la pelea interna, la desconfianza y que no hay incentivos de largo plazo" para invertir.

Invitado por S&C Inversiones, en Córdoba, Arriazu se refirió a los "escenarios económicos post elecciones". En ese sentido, alertó también que el FMI "puede repetir los errores de 2018, cuando el programa fue pésimo".

En esos términos calificó el acuerdo logrado durante el gobierno de Mauricio Macri, este economista que suele mantenerse bastante alejado de las estridencias declarativas.

"Estabilizar el tipo de cambio nominal, desindexar la economía para romper la calesita de los precios relativos y dejar de emitir, para lo cual no hay que tener déficit fiscal", es la receta de Arriazu para poner freno a la inflación

Según Arriazu en un escenario de un acuerdo de facilidades ampliadas con el FMI, en el corto plazo el organismo pedirá "ajuste fiscal" y en el largo, "reforma tributaria y laboral", siguiendo el menú clásico del organismo.

Tras esta evaluación, Arriazu dio su receta para contener la inflación: "Estabilizar el tipo de cambio nominal, desindexar la economía para romper la calesita de los precios relativos y dejar de emitir, para lo cual no hay que tener déficit fiscal".

Y en relación al impacto de la pandemia a nivel global, el economista proyectó que entre la mejora de este año y el crecimiento estimado para el 2022, será "como si nunca hubiera habido una crisis" y consideró "impresionante el rebote" de la actividad.