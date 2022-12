Para Parrilli, Cristina Kirchner tiene un lugar asignado en 2023 aunque no sea candidata

El senador Oscar Parrilli aseguró que la condena a la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad no lo sorprendió. En una entrevista concedida a este medio luego de la conferencia de prensa que dieron los legisladores nacionales del Frente de Todos para expresar su repudio al fallo judicial, el senador señaló que este se inscribe dentro de los planes del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, quien, según su lectura, busca hacer desaparecer de la escena política no solo a la Vicepresidenta, sino a todo el peronismo .

El neuquino confesó, en un mano a mano con El Cronista, que lo sorprendió la decisión de la titular del Senado de no ser candidata en las elecciones del año que viene, si bien dio por sentado que va a seguir conduciendo el peronismo, aunque no ocupe cargo alguno.

-¿Lo sorprendió el fallo del Tribunal Oral Federal N°2?

-No, hace tres años que venimos diciendo cómo iba a ser este fallo. Lo que ha emergido como un iceberg que flota en la superficie para todos los argentinos es la existencia de esta mafia judicial, de este poder paralelo, conducido por Héctor Magnetto . Este fallo se inscribe dentro de la estrategia de él de perseguir, de difamar, de hacer desaparecer de la escena política no solo a Cristina Kirchner, sino a todos nosotros y a todo el peronismo .

-¿Esperaba el anuncio que hizo en la redes la Vicepresidenta de que no será candidata a ningún cargo el año que viene?



- Me sorprendió y me trae a la memoria esa frase del general Perón que decía que " cada militante tiene el bastón de mariscal en la mochila ". Lo que tenemos que hacer es sacarlo y ponernos a militar y a trabajar por nuestros ideales y convicciones. Creo que este es el mensaje que asumo como militante.

-¿Le preocupa el futuro del peronismo sin el nombre de Cristina Kirchner en las boletas el año que viene?

- No, porque va a seguir conduciendo aunque no sea candidata , de eso no tengas ninguna duda. Que no sea candidata no quiere decir que no siga militando, trabajando y actuando y comprometida con los argentinos.

-¿Faltó calle tras conocerse la sentencia?

- No. Eso les gusta decir a los opositores. Cuando juntamos muchos, dicen: "Hay por qué juntaron tanto". Nadie convocó, fue la gente espontáneamente.

Los legisladores dieron una conferencia de prensa para respaldar a la Vicepresidenta.

-En la conferencia de prensa, Juliana Di Tullio dijo que la sociedad se tiene que "hacer cargo de la mafia del Poder Judicial", en alusión a las filtraciones que se conocieron del viaje a Lago Escondido. ¿De qué manera se puede hacer cargo la sociedad?

- Bueno, ustedes como periodistas, divulgándola. Esa es su primera responsabilidad. Ellos necesitan "voceros involuntarios" de la mafia de Magnetto. Necesitan un periodismo "unificado y razonable" a los intereses de Magnetto. Cada uno se pone en el lugar que quiere.

-Se conocieron estos chats y escuchas. ¿Tenemos que pensar que sigue habiendo "sótanos de la democracia"?

- No lo sé. No sé cómo apareció todo esto, lo desconozco. No tengo la más remota idea.