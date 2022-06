Para Martín Redrado, la inflación no es la peor "enfermedad" del Gobierno

Tras conocerse el dato de inflación de mayo, que fue de 5,1% y acumula así una suba de 60,7% en los últimos 12 meses, el expresidente del Banco Central Martín Redrado criticó al Gobierno por no tener "un programa serio" para combatir el aumento de precios.

" No hay un programa antiinflacionario serio que nos permita mostrar que esto va a ser permanente. La inflación está bajando por los malos motivos. La economía se está enfriando porque el salario real no crece", indicó en diálogo con TN.

" No hay plan en Argentina . En primer lugar, no hay un programa de estabilización macroeconómico creíble y tampoco hay respaldo político. O sea que no tenés la derecha ni la izquierda, y así es muy difícil hacer goles en la economía argentina. Hoy la enfermedad es política y los síntomas económicos ", añadió.

Para Redrado, el aumento de los índices inflacionarios demuestra "la fragilidad que tiene hoy el esquema económico". El economista consideró que, "más allá de la discusión política", hay " falta de credibilidad y eso se percibe en la calle".

Respecto a cómo se puede disminuir la inflación en el país, Redrado remarcó que "se frena con confianza, hoy la enfermedad es política y los síntomas económicos". Además, consideró que es necesario tener una política de incentivos a las exportaciones y "retenciones cero" para las empresas que aumentan la cantidad de lo que exportan por año.

"El gran debate hay que darlo en el Congreso sobre leyes que den previsibilidad, que es lo que necesita la macroeconomía para generar más empleo, más producción y un horizonte que hoy no tenemos", concluyó.

En INDEC anunció ayer que la inflación de mayo cerró en 5,1% impulsada por la fuerte suba de indumentaria, transporte, salud y gastronomía. Es una medición en línea con las estimaciones previas de las consultoras privadas, que en su mayoría se ubicaron entre el 5% y el 5,4%. Incluso el IPC de la Ciudad de Buenos Aires marcó una suba del 5,5%.

En lo que va del año el IPC se ajustó un 29,3% y acumula 60,7% en los últimos doce meses, rompiendo así la barrera psicológica del 60% anual. El registro de mayo es el séptimo incremento consecutivo, en una saga que se inició en noviembre pasado.