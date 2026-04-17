En línea con el acuerdo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se sumó con una garantía por US$550 millones para la Argentina, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. Así se acordó tras una reunión entre Luis Caputo y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo Ilan Goldfajn en Washington DC. Con estas garantías u$s 2000 millones del Banco Mundial y ahora u$s 550 del BID, el Gobierno puede obtener financiamiento de fondos de inversión, bancos y aseguradoras, entre otros institucionales, a mejor tasa para cubrir los próximos vencimientos de deuda. Según explicó Caputo a El Cronista, la tasa esperada está entre el 5,5% al 6,5%, mientras que salir al mercado de deuda implicaría hoy un 9% de tasa. Esto se da por el nivel del riesgo país actual, que oscila entre los 500 y 600 puntos básicos. El ministro aseguró que no saldrá al mercado si puede conseguir fondos más baratos. El organismo explicó que acelera así su respaldo a la Argentina con un financiamiento que podría superar los u$s 7200 millones en 2026. Esa cifra es un total de lo que ya está aprobado y en ejecución, el stock, más las nuevas líneas. El BID agregó, por su parte, que el financiamiento para Argentina se basa en “un esquema que combina apoyo al sector público, impulso a la inversión privada y financiamiento de infraestructura”. Hay más de u$s 5000 millones para el sector público, que incluyen préstamos para proyectos y la garantía por u$s 550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. En paralelo, BID Invest —el brazo del grupo para el sector privado— prevé movilizar alrededor de u$s 2200 millones en inversiones. “El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, señaló Goldfajn. Con estos aportes, más las licitaciones de deuda en dólares en el mercado local y la venta de activos, Caputo espera juntar unos u$s 10.000 millones que le asegurarían los pagos de capital de deuda por los próximos 18 meses. Para 2026, el programa prevé una combinación de respaldo a reformas estructurales, inversiones en provincias y financiamiento al sector privado. En el caso de BID Invest, las prioridades estarán puestas en infraestructura social y productiva, ampliación del acceso a servicios de salud, desarrollo de la economía digital y financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). A eso se suman proyectos en agroindustria y manufactura exportadora, junto con inversiones vinculadas a la transición energética y al desarrollo de cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio. En cuanto a las operaciones con el sector público, el foco estará en la consolidación fiscal, para mejorar la calidad del gasto y modernizar la administración tributaria. A su vez, se prevén programas para fortalecer la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y ampliar el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. Las operaciones están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID. Tras los anuncios de los multilaterales, Caputo tiene previsto reunirse este viernes con Kristalina Georgieva. Será un encuentro de los dos equipos. Si bien el FMI informó este martes que se llegó a un acuerdo por la segunda revisión, seguirán “cambiando figuritas” sobre cómo sigue la economía argentina y las próximas medidas. En dos o tres semanas, una vez que el directorio apruebe la revisión, el FMI girará u$s 1000 millones pendientes por el acuerdo de u$s 20.000 millones cerrado hace un año.