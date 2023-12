La gran diferencia entre Milei, Bolsonaro y Trump, según Andrés Malamud

Tras la asunción del nuevo presidente Javier Milei de este domingo, el analista político Andrés Malamud compartió su visión sobre la llegada al poder del liberal y qué esperar para los próximos días.

Respecto a la jornada de asunción que comenzó al mediodía con la jura de Milei como el nuevo presidente y cerró con la gala oficial en el Teatro Colón, Malamud destacó que el discurso que el primer mandatario compartió en las escalinatas del Congreso señala una primera aproximación al foco de su gestión: "De espaldas a la casta y frente al pueblo".

Sin embargo, señaló que "fue un pueblo raro porque no estaba llena la plaza. Esto es importante destacarlo porque Milei arrasó en las elecciones ya que ganó el interior", consideró.

En cuanto al discurso en sí, en línea con lo dicho por el expresidente Raúl Alfonsín en abril de 1985, poco antes de poner en marcha el Plan Austral; para Malamud Milei dio "un discurso de economía de guerra".

"Nosotros ya conocemos un discurso así, pero en abril del '85 Alfonsín tenía un plan in pectore, el Plan Austral: Milei todavía no presentó nada, por ahora no sabemos si tiene plan", contrastó el analista.

Asumió Javier Milei.

Además, señaló que el plan que aplique Milei "tiene que durar mucho más [que el Plan Austral, con un éxito efímero] en peores condiciones ", ya que el liberal recién "tiene las elecciones [legislativas] dentro de dos años": todas las definiciones del analista.

Trump vs. Milei: las diferencias entre ambos políticos, según Andrés Malamud

Además de lo dicho en el discurso en sí, el analista político Andrés Malamud también consideró el escenario en el que este se desarrolló: en las escalinatas del Congreso, con banderas argentinas verticales por detrás, una foto muy similar a la que logró el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al asumir hace unos seis años.

"Tenemos a alguien que viene de afuera y le habla al afuera, estuvo de espaldas a la prensa y la política tradicional, pero no es que no comunica, comunica de manera alternativa, que es lo que hicieron otros antes que él: Trump y Bolsonaro, así que es novedad en Argentina, pero no en el mundo", señaló Malamud al respecto.

Por ende, el especialista asegura que el "guion" de Milei no es novedoso a nivel global, aunque sí su implementación en la Argentina: "Fue escrito en Estados Unidos, él [por Milei] está buscando inspiración afuera", consideró.

En este sentido, Milei se parece a Donald Trump ya que "tiene toda la formalidad trumpiana", sin embargo, el analista señaló grandes diferencias "en el contenido".

"Trump es por encima de todo nacionalista y proteccionista, y Milei no es nacionalista, es libertario; y no es proteccionista, es liberal", contrastó Malamud.

Quién si se acerca más al expresidente de los Estados Unidos en este aspecto es la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel: "Milei firma en los libros del congreso 'Viva la libertad carajo', la que firma 'Todo por Argentina' es la vicepresidenta, la nacionalista es la vice", señaló.

"Es un principio, una doctrina universal, no te diría que está por encima de la patria, pero de la patria se acuerda ella, la vice, él se encarga de la doctrina", cerró al respecto.