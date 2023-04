El miedo a Javier Milei, guiños a Massa y los secretos del plan B de Cristina Kirchner

El mayor logro de Alberto Fernández fue un imposible: que el kirchnerismo se aferre a Sergio Massa como una tabla de salvación y que Cristina Kirchner vuelva a ser aclamada -como candidata o estratega en las elecciones 2023- incluso por una parte importante del entorno albertista.

Arriba del escenario en La Plata, acompañando la ‘clase magistral' de la Vicepresidenta y en la platea verde (así denominada por el color de la pulsera de ingreso) se consolidó en fotos la alianza kirchnerimassista. Máximo Kirchner ocupó el lugar central en la primera fila del primer piso rodeado por Axel Kicillof, Cecilia Moreau, Andrés Larroque y Eduardo ‘Wado' de Pedro, que a pesar de sus esfuerzos parece relegado a un segundo lugar.

Máximo Kirchner junto a Cecilia Moreau, Axel Kicillof, Andrés Larroque y Eduardo 'Wado' de Pedro

El ausente más nombrado -descontado al no invitado Alberto Fernández que tuvo menciones no explícitas- fue Sergio Massa con un viaje a Uruguay estratégicamente agendado. El primer objetivo es preservarlo, sea para sostener la economía o para cuidarlo como posible candidato.

También se preservan los gobernadores: excepto Kicillof ninguno de los peronistas asistió al evento, hasta Gildo Insfrán desdobló elecciones en Formosa y sólo asisten a los actos institucionales como la presentación del programa para economías regionales donde volvieron a verse Massa y el Presidente de la Nación el viernes.

La CGT, los heridos y el antikirchnerismo

Aunque no estuvo Héctor Daer, líder de la CGT, sí participó del lanzamiento de la Escuela Justicialista su hermano Rodolfo Daer y Carlos Acuña, del Frente Renovador e integrante del triunvirato de la central obrera. Los ‘gordos' bancaron en la semana la gestión massista frente a la corrida del dólar y se sumaron a la mesa de discusión de precios y salarios.

Heridos de los 40 meses de la gestión de Alberto Fernández hubo varios aunque su amiga más destacada fue Victoria Tolosa Paz, que luego elogió y reivindicó el liderazgo y discurso de Cristina Kirchner. Estuvieron exministros como Felipe Solá -echado por teléfono mientras llegaba a una cumbre en México-; Julián Domínguez que tuvo que ceder su lugar para consolidar la gestión de Massa; y hasta Leandro Santoro que gozaba de la amistad presidencial y este jueves ocupó una butaca detrás del hijo de la Vicepresidenta.

El Movimiento Evita aportó pero de manera ‘personal' y no institucional con dirigentes que tienen autonomía y cercanía con Máximo Kirchner como la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el diputado Leonardo Grosso. "Leo" acaba de lanzarse como precandidato a intendente de San Martín. No lo acompañará La Cámpora mientras no despegue de Emilio Pérsico que este mismo fin de semana dijo que está claro que Cristina Kirchner no será candidata y hasta condicionó el apoyo del Movimiento Evita para quienes integren la o las fórmulas del espacio.

El viernes en el CCK el Presidente convocó a gobernadores junto a Sergio Massa





El temor a Milei en el Conurbano

El kirchnerismo sanmartinense banca a Fernando Moreira, el suplente de Gabriel Katopodis. El ministro de Obras Públicas también lo prefiere y se resiste a ir por una nueva reelección como sí harán otros jefes del Conurbano. Es el caso de Ariel Sujarchuk que dejó Economía y se reinstaló en Escobar. O de Gustavo Menéndez que quería a su hermana Karina pero cree que la difícil situación obliga a jugar a los titulares. "No sobra nada", se lo escuchó.

No es cierto que no le tengan miedo a Javier Milei. Por eso la Vicepresidenta pidió salir a la calle a desarmar las propuestas del "mamarracho", como lo describió. El problema que tiene la mayoría de los intendentes es la inflación y el crecimiento de la figura del economista que si bien le quita votos a Juntos por el Cambio es una amenaza.

Intendencias, gobernación y legisladores se definen en primera vuelta por mayoría simple. Se gana con un voto más pero antes está la PASO. El temor en Todos es que esa instancia se convierta en una primera vuelta con impacto inmediato sobre la economía y el dólar. Además para la presidencial hay ballotage.

Ese escenario divide al oficialismo entre una PASO que contenga a los que piensan distinto, amplíe entre quienes no aceptan a alguno de los candidatos y legitime al ganador, y una fórmula única que en la Primaria concentre todos los votos.

"Tenemos que tener la fórmula más votada" insisten quienes abonan esta teoría y esperan que en agosto la oposición tenga muchos precandidatos y se repartan los votos entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei y el resto de los que se presenten.





¿Cuál es el plan B de Cristina?

La gran duda es quién encabezaría una fórmula única en el Frente de Todos. También las opciones se dividen en dos: los que se siguen haciendo los rulos a pesar de que Cristina Kirchner repitió que está inhabilitada por la Justicia y los que esperan que sobre la fecha de definición de las listas ella elija a Sergio Massa.

"No hay plan B", "nadie se puede plantar como ella", "ya me hice los rulos con el poco pelo que me queda", "no funcionó la cesión del poder" se oyó a los que todavía no se resignan.

Incluso post acto de La Plata volvieron a pedir Cristina 2023 el ministro Andrés ‘El Cuervo' Larroque; el intendente Mario Secco; la senadora Teresa García; Cristina Álvarez Rodríguez; Walter Correa; Julián Domínguez, Fernando Espinoza y la lista de devotos sigue.

"Vamos a insistir", repitió ante El Cronista el sindicalista Roberto Baradel mientras se retiraba del Teatro Argentino de La Plata. Luego La Cámpora publicó un video con fragmentos del discurso de Cristina Kirchner. Otra vez con la intención de convencer a los jóvenes, muchos de los cuales o no quieren votar o están enojados y se dejan seducir por discursos radicalizados como el de Javier Milei.

"Yo creo que tienes el don de curar este mal", escribió la agrupación kirchnerista con música de Miranda. El acto del jueves cerró con Trueno. Y a los militantes se les pidió que salgan a convencer a todo el mundo de que votar por Milei es volver veinte años atrás, a un pasado con desempleo, pobreza, violencia y estallidos.

Los que votan este año por primera o segunda vez no habían nacido todavía cuando Néstor Kirchner ganó la elección con el 22% de los votos. "Yo le decía a Néstor que tenía más desocupación que votos" criticó aquel modelo que empujó el que se vayan todos y según dijo CFK "era distinto y peor". El problema, ahora, es que "hay crecimiento sin distribución", admitió.

El otro escenario es sin Cristina Kirchner en la boleta, o apenas con ella como candidata a senadora. Frente a esa posibilidad, que el jueves parecía la de mayores probabilidades, gran parte de los dirigentes comenzó a alistarse para trabajar por la opción Massa. Lo dicen abiertamente y convencidos de que Cristina Kirchner clausuró la posibilidad de ser ella, aún cuando su discurso dejó la vara muy alta, un relato que para el kirchnerismo es difícil que otra persona sostenga. Desde Brasil hace señas Daniel Scioli que insisten en haber demostrado su lealtad y convicciones.





Los guiños entre Massa y Kicillof

¿Y Kicillof? ¿Amplía o resta en la nacional? Sus deseos son conocidos pero la lapicera en Buenos Aires la tiene la Vicepresidenta.

"Gracias Pump Pim Pam, arranca el Clio de vuelta?" sorprendió Massa al agradecerle el saludo por su 51° cumpleaños y alentarlo en la campaña por su reelección. No fue el único guiño de un picante Massa.

Al secretario de Comercio Matías Tombolini, una de las figuras que menos bien le cae al kirchnerismo y tras el reclamo por el monopolio de empresas que sube precios de alimentos que hizo CFK, le avisó: "Gracias Mati! Laburá este finde los acuerdos o te liquido!!".