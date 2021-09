Pago de $12.000 hoy, chequeá con tu CUIL si lo cobrás porque solo es para dos grupos de Anses

Septiembre ha comenzado con varias modificaciones para los programas sociales que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) dado a que se dio el tercer aumento del 12,39% por la Ley de Movilidad Jubilatoria - que cambió positivamente el haber de miles de titulares - , también hoy cobran el pago de hasta $ 12.000 por la Tarjeta Alimentar y se sumó un nuevo grupo.

Se trata de las madres o padres con siete hijos o más que son titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) , la noticia la adelantó el exministro de Desarrollo Social - Daniel Arroyo - en pleno mes de julio a través de una entrevista televisiva.

El día de hoy, viernes 17 de septiembre , es un día clave para quienes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar ya que quienes tienen el plástico a su disposición van a cobrar hasta $ 12.000.

DE QUÉ SE TRATA LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar fue creada por el Ministerio de Desarrollo Social y se lleva a cabo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), es una política complementaria que forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre.

Los titulares de algunos programas sociales van a cobrar todos los meses un monto de dinero de hasta $ 12.0 0 0 para la compra exclusiva de alimentos , está completamente prohibido acceder a otros productos con ese dinero y tampoco se puede extraer efectivo de la misma.

El objetivo que tiene el Estado mediante este programa es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y a la alimentación saludable para todos los que viven en una situación social y económica vulnerable.

PARA QUIÉN ES LA TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar es únicamente pa ra las personas que están ingresadas en el sistema del organismo previsional y actualmente cobran por alguna de las siguientes prestaciones:

La Asignación Universal por Embarazo ( AUE ).

). La Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

). Las madres o padres con siete hijos o más que son titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).

CÓMO ME INSCRIBO EN LA TARJETA ALIMENTAR

Quienes no sean parte de alguno de estos programas sociales , no van a poder acceder a dicha política complementaria dado a que no existe un trámite de inscripción para completar y enviar.

La implementación se da de manera automática con los datos existentes que hay en el sistema, de todos modos, quienes desean saber si le corresponde o no dicho plan pueden comunicarse con la línea 130 de ANSeS.

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2021: TARJETA ALIMENTAR

Las madres con 7 hijos o más que son titulares de PNC fueron los primeros en cobrar por la Tarjeta Alimentar ya que el monto de dinero fue entregado en las mismas fechas que su calendario oficial , el mismo fue:

DNI terminados en 0 y 1: Miércoles 1 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: Jueves 2 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: Viernes 3 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: Lunes 6 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: Martes 7 de septiembre.

Por otro lado, los titulares de AUH y AUE que tengan el plástico a disposición van a cobrar (como siempre) t odos los terceros viernes del mes , en este caso va a ser el día de hoy, 17 de septiembre.

Quienes no tienen el plástico van a tener que esperar hasta los últimos días del mes donde ANSeS publica de manera oficial su calendario en cuestión.

CUÁNTO COBRAN POR LA TARJETA ALIMENTAR

Los montos de dinero por la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos que tengan los titulares.

AUE: $ 6000.

AUH:

Por un hijo: $ 6000.

Por dos hijos: $ 9000.

Por tres hijos o más: $ 12.000.