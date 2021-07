Pago al Club de París: uno por uno quiénes cobraron

El Gobierno cumplió hoy con lo pactado con el Club de París y pagó la primera de las dos cuotas por u$s 430 millones. Los u$s 230 millones que se transfirieron entre el lunes y hoy fueron para 40 entidades distintas. Los principales acreedores son Alemania y Japón.

El pago del ministerio de Economía al Club de París se dirigió a instituciones de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

A un mes de que el Gobierno formalizara la decisión de afrontar la deuda con el Club de París a través de "pagos parciales" para no entrar en default, cabe recordar que el 31 de julio vencía el período de gracia para pagar la última cuota por los u$s 2400 millones que se deben en total. De todos modos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, negoció con los acreedores y consiguió un "puente de tiempo" hasta el 31 de marzo de 2022.

El país que más cobró fue Alemania con u$s 80 millones y, en segundo lugar, Japón con u$s 50 millones. De forma descendente siguen Holanda con u$s 18 millones, España con u$s 18 millones y Estados Unidos con u$s 16 millones.

Por esta razón, el pago fue en ocho divisas diferentes: euro, dólar estadounidense, dólar canadiense, corona danesa, corona sueca, franco suizo, libra esterlina y yen.

Si se analiza por instituciones, dentro de las 40 compañías se encuentran el Euler Hermes de Alemania al que le corresponden u$s 514.913, la Swiss Export Risk Insurance, que recibió u$s13 millones, Atradius Dutch State Business de Holanda con u$s 5,7 millones, más €10,2 millones y el Eximbank de Estados Unidos, al que le corresponden u$s 14,5 millones.