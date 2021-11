Pablo López, tras el reclamo de intendentes: "las obras para municipios están en el Presupuesto"

El gobierno de Axel Kicillof presentó el lunes el Presupuesto 2022 y la ley impositiva para la provincia de Buenos Aires en medio del reclamo de los intendentes por un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).

La obra pública es uno de los seis ejes definidos para apuntalar la recuperación económica, según definió el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, en diálogo con El Cronista, donde analizó qué pasará con los impuestos y cómo se financiará el gasto el próximo año.

El proyecto que se presentó en la legislatura bonaerense prevé inversión en programas de producción, empleo e inclusión social; educación; salud; seguridad; infraestructura vial y habitacional ; y es el primero que identifica el presupuesto en programas de género.

" Estamos viviendo un momento de recuperación y es necesario que el Estado acompañe . Hay que seguir mejorando la estructura educativa. En seguridad hemos hecho una enorme inversión en equipamiento e infraestructura vinculada a la seguridad penitenciaria y en salud hay que consolidar todo lo hecho , venimos de una reconstrucción casi total frente al gobierno anterior", aseguró el ministro bonarense.

-Se prevé un presupuesto de $ 3,1 billones, ¿cómo se va a financiar?

-La ley impositiva implica una reducción de la carga tributaria para la mayoría de los contribuyentes pero va a haber un crecimiento de los recursos de los provincia de la mano de la recuperación económica.

Más del 70% de la recaudación propia corresponde a ingresos brutos pero no estamos contemplando una suba de las alícuotas en el régimen especial. Por lo contrario, estamos subiendo el tope de facturación al 101% para que más empresas entren en el régimen simplificado. Otra parte está vinculada a la recaudación nacional.

Hay una necesidad de financiamiento que se está trabajando en una línea de fondeo responsable en el mercado local, en pesos y, del otro lado, con organismos multilaterales de crédito, que nos permite tener financiamiento a tasas más bajas y plazos más largo



-¿Cómo impactó el canje de deuda en los recursos?

-Después de la reestructuración, la carga de la deuda es menor a lo que era previamente. En 2019 la carga de la deuda representaba casi el 20% de los recursos de la provincia y ahora estamos en el 6%, es una disminución importante y, por ende, la posibilidad de destinar recursos a otras partidas.

-¿Influye la negociación del Gobierno Nacional con el FMI en el financiamiento internacional?

-No está atado a la negociación con el FMI, venimos trabajando bien con la CAF, el Banco Mundial y el BID, además de instituciones bilaterales, profundizando en dos planos: mejorando la ejecución de los préstamos ya acordados y trabajando en nuevos préstamos. Hoy la cartera con multilaterales es de más de u$s 2.000 millones con posibilidades de seguir ampliándose.



El viernes tuvimos una buena reunión con el Banco Europeo de Inversión (BEI) para buscar alternativas de nuevas opciones de financiamiento, pero no está asociado al diálogo con el FMI. Compartimos con el Gobierno de Alberto Fernández que en la negociación con el FMI es prioridad tener políticas económicas para el crecimiento.

-¿Cuáles son las políticas que apuntan a generar empleo?

-El plan de obra pública en sí tiene impacto directo e indirecto en el empleo y el hecho de tener en curso este plan genera empleo. A nivel nacional, mientras con Trabajo y Desarrollo Productivo se trabaja en la capacitación de trabajadores, programas destinados a los jóvenes y en ese sentido, la provincia destina recursos con las obras y con la capacitación.

-Los intendentes reclamaban un fondo para infraestructura municipal (FIM) que no se incluyó en el Presupuesto. Es un tema cerrado o puede generarse más adelante el Fondo?



- En el presupuesto no está contemplado el FIM . Lo que se creó es un fondo de seguridad para que puedan adquirir equipamiento y vehículos, de $ 7000 millones para distribuir entre los 135 municipios. El presupuesto para infraestructura contempla inversiones en todos los distritos y entendemos que las necesidades están contempladas en este presupuesto. El área en infraestructura se diseña a partir del diálogo con los municipios.

-¿Dentro de las transferencias de nación, cómo sigue la discusión por la coparticipación?

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se generó en septiembre de 2020 le permitió a la provincia conseguir más recursos. Son $ 60.000 millones que están atados a la recaudación nacional . Más allá de la coparticipación, poder contar con ese fondo es importante.

La Provincia de Buenos Aires recibe algo más del 22% cuando representa el 35% de la producción y concentra parte importante de la pobreza y la vulnerabilidad. Hay una cuestión que el presidente AF ha planteado y es algo pendiente porque quedó desfasada la realidad de la provincia de Buenos Aires con ese reparto de coparticipación . El Fondo de fortalecimiento fiscal permite alcanzar el 24%.

-El Presupuesto se elaboró pensando en la reactivación y la salida de la pandemia. ¿Cómo puede afectar una nueva marcha atrás por las nuevas variantes?

- Trabajamos con el supuesto de un avance hacia la normalidad. Hemos avanzado en el plan de vacunación que tuvo éxito y fue muy acelerado. Eso no es un dato menor cuando hablamos de la recuperación económica. No puede disociarse del avance de la vacunación. Pero no se puede desconocer que hay un componente de incertidumbre por la pandemia pero trabajamos.

Es cierto que se puede pensar que ese aumento de casos no va a tener el mismo impacto por la población más vacunada pero estamos preparados para tomar las decisiones que haya que tomar en recursos y destinos de fondos. Se pensó el Presupuesto de 2021 con más normalidad pero también fue un año de pandemia, aunque también fue un año de vacunación. Eso nos hizo destinar más recursos de lo previsto pero lo hicimos. El presupuesto es una hoja de ruta pero estamos preparados para hacer frente a situaciones que salgan de esos escenarios .

-Se trata del primer presupuesto con perspectiva de género. ¿Crecieron los fondos que se destinan a cerrar brechas?