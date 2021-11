Pablo González, presidente de YPF: "Podemos financiar el gasoducto a Vaca Muerta con otras petroleras"

Pablo González es el presidente de YPF desde febrero de este año. Hombre de confianza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, militó desde joven y se hizo amigo del ex presidente Néstor Kirchner desde que el proyecto político nacía en Santa Cruz.

El titular de la petrolera estatal visitó El Cronista y habló sobre la política de precios de los combustibles, la participación de YPF en la construcción del gasoducto a Vaca Muerta, adelantó el plan de inversiones para 2022 y contó su mirada sobre los resultados de las elecciones legislativas.

- En mayo se aplicó el último aumento de la nafta y se dijo que no habría más hasta fin de año. ¿Se mantiene ese compromiso?

- Los precios no los fija YPF. Los valores locales tampoco tienen que ser iguales a la paridad de exportación , como pide un sector de la industria. El año pasado cuando el petróleo estaba en negativo, no se regaló el combustible.

Cuando sube el Brent, la presión que recibimos nosotros es que el mercado interno tiene que estar igualado al mundo . Ahora cuando cae el precio internacional, no se baja la nafta acá. Hay mucha presión de los exportadores de ir a export parity, pero el mercado se mueve de otra forma.

Nosotros en marzo adelantamos nuestro plan de inversiones, que en ese momento era casi aspiracional porque estuvimos al borde de un default de la deuda, que era igual a 4,5 veces el Ebitda (ahora estamos en 2x, a niveles de 2015). Este año pudimos bajar la deuda en 744 millones de dólares gracias a haber tenido un saldo libre en la caja.

"Llegamos a 255.000 barriles de petróleo por día entre los campos que operamos y los que tenemos en sociedad con otras empresas"

El mercado se está moviendo. Nos está costando mucho la compra y venta de crudo para las refinerías. Todas las productoras, toda la industria y la cadena de comercialización hicieron un gran esfuerzo este año para sostener el precio , que obedece a muchos factores, no solamente de la presión del que quiere sacar barcos para exportar petróleo. Tengo que pensar en lo mejor para YPF y el país.

- Dijo que YPF no fija los precios, pero tiene el 55% de las ventas.



- Legalmente no los fija. Por supuesto que es un actor importante, con una posición muy importante como empresa de bandera. YPF va a todas las ciudades del país, donde los demás no van porque no es rentable, para eso estamos.

Las decisiones se toman en el Directorio, que está formado por integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), accionistas clase B, C, D, etcétera.

YPF maneja una estrategia como empresa integrada que explora, produce, transporta, refina y vende de tener una política de precios que vaya manejando este delicado equilibrio de precios. Se discute todo el tiempo.

Este año los precios de los combustibles subieron en promedio 28,3% . En el 2018, un 69% y en 2019 un 44%, hasta el Decreto 566. En ese momento, el anterior gobierno, tres días después de perder las elecciones PASO, interviene directamente en el mercado y pone un precio ficticio del petróleo y del dólar y dicta el congelamiento de los combustibles. No fuimos nosotros los que hicimos eso, sino los que algunos medios muestran como más liberales o pro-mercado.

Estamos discutiendo permanentemente con los demás productores cómo hacemos para que el petróleo crudo llegue a las refinerías y su precio, es algo que en algún momento se va a resolver.

Por ahora, está previsto en diciembre un aumento de 8% en los impuestos a los combustibles, pero el presidente tiene listo un decreto para suspender la actualización hasta marzo o hasta cuando se sancione la ley de promoción de inversiones petroleras.

- ¿Lo mejor para YPF y para el país es no subir el precio de la nafta en diciembre?

- No va a pasar . Estamos definiendo nuestro plan de inversión. Establecimos un criterio de incrementos mensuales entre marzo y mayo de este año.

El Estado puso herramientas como la postergación del aumento de impuestos a los combustibles, la posibilidad de financiar una parte de lo que necesitaba YPF para sus inversiones, con 380 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a una tasa del 5,75% anual -frente al 15% que hubiéramos pagado por renovar instrumentos en el mercado-, el Decreto 540 de transporte no físico y la ley que baja el corte de biocombustibles. Eso sopesó la presión sobre los precios.

"Vamos a poner mucha atención a la producción de gas natural, para cumplir los compromisos del Plan Gas"

Este año aumentamos la producción de gas y petróleo, tuvimos dos trimestres consecutivos con un EBITDA de 1000 millones de dólares e informamos una ganancia de $ 23.000 millones . Hemos resuelto la paritaria con los trabajadores hasta junio 2022, con una compensación no remunerativa por lo perdido en la pandemia.

No hemos aplicado ningún plan de ajuste, como se hizo entre 2016 y 2019, donde cayó la producción de gas y nuestra participación, además de que se despidieron trabajadores. En ese momento, crecieron otras empresas gracias al Estado y no fue YPF, por ejemplo con la Resolución 46/2017.

Los $ 100.000 millones que puso el Estado para Vaca Muerta

- Haciendo una comparación con lo que dice el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acerca de desacoplar los precios locales de los internacionales, por ejemplo en los alimentos y más que nada en la carne, ¿se puede pensar para el mercado de los combustibles un desenganche con el mundo?

- El precio del combustible es muy volátil y no se compara con el resto de las commodities . Estados Unidos incorporó 50 millones de barriles y nadie dijo que Joe Biden era el Che Guevara, Hugo Chávez o Nicolás Maduro . Se nos cuestiona permanentemente la política de precios en el surtidor.

Hoy el Brent bajó a 75 dólares por las nuevas cepas de coronavirus. Los valores dependen de tantos factores que no creo que sean comparables con otros bienes o los insumos que forman parte de la canasta familiar. Hablo con Feletti, es una persona valiosísima y está haciendo un muy buen trabajo .

Un decreto como el que hubo el año pasado con el barril criollo nos ata regulatoriamente. Lo mejor es lo que está pasando ahora, con discusión permanente sobre volúmenes y precios de petróleo para que haya abastecimiento en las refinerías y se pueda sostener la actividad y los valores en los surtidores.

Seguramente con otra política energética habría paridad de exportación. No está pasando y en el caso de YPF, gracias a nuestros trabajadores, logramos aumentar la producción y tener ganancias . Si a mí me dicen que vamos a tener más ganancias acomodando el precio del combustible interno a la paridad de exportación, no creo en eso.

YPF cumple 100 años: su plan estratégico

La economía está creciendo al 8,5% y estamos cerca de los niveles pre-pandemia, todavía sin recuperar del todo. El año pasado perdimos 1000 millones de dólares y yo veía desde afuera que la empresa venía de cuatro años de achique, sin reponer reservas, que ahora crecieron 26%. Si antes no se certificaban reservas es porque no se perforaba.

- El Gobierno aceleró el proceso para la construcción del gasoducto a Vaca Muerta. ¿YPF va a financiarlo con la ex Enarsa (IEASA) y puede llegar a participar de un consorcio privado con otras petroleras?

- Sí. Lo que dice el artículo 7 de la Ley 27.605 (de "aporte de las grandes fortunas") es que IEASA a través de YPF va a destinar el 25%, que equivale a unos 500 millones de dólares, a "proyectos de desarrollo de gas" .

Teníamos posibilidades de inversión en un bloque que se llama Loma de la Lata Oeste en Neuquén, pero nos dimos cuenta de que estaba el gasoducto, la primera etapa que va de Tratayén a Salliqueló (Buenos Aires).

Está por salir una herramienta administrativa, que supongo que va a ser un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar una parte de la ley y también crear un sistema nuevo de transporte de gas que lo va a manejar IEASA. Hay que cambiar la Ley 24.076 (que es el marco regulatorio para el gas natural).

La primera parte del Gasoducto Néstor Kirchner se va a financiar con aportes del Tesoro y esa contribución especial. Hoy elevamos una nota a la Secretaría de Energía en acuerdo para poder destinar esos fondos a la obra.

El plazo de ejecución es de entre 14 y 15 meses y el objetivo es transportar 24 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) nuevos para compensar el declino de la producción de Bolivia, que podría entregar entre 5 y 7 MMm3/d menos.

Para la segunda etapa, a mediados de 2023, es muy probable que las productoras le ofrezcan al Estado ingresar a un fideicomiso que se va a constituir con los fondos del Tesoro y del aporte extraordinario. Las productoras de gas estamos hablando de aportar a ese fideicomiso y después se verá si la contraparte sería un espacio de transporte en firme (no interrumpible).

En este tramo, llegaríamos a 40 MMm3/d de nueva capacidad de transporte y queremos completar el anillo del norte y oeste del país. La tercera etapa sería exportar gas natural.

- ¿Con qué empresas están hablando para integrar ese fideicomiso: PAE, Total Energies, Tecpetrol?

- Con todas las productoras de gas en Neuquén, que operan en la formación Vaca Muerta. Nuestra idea es llevarle en pocos días una propuesta al secretario de Energía, Darío Martínez, y después al presidente Alberto Fernández.

- En 2020, con otro escenario de precios internacionales, YPF canceló un contrato de licuefacción de gas con la firma belga Exmar Energy para exportar gas licuado a través del puerto de Bahía Blanca. ¿Ahora con el GNL en 30 dólares por millón de BTU pueden repensar este esquema?

- Hoy no hay nada firme. Estuvimos viendo algunas empresas que ofrecen ese servicio. Los precios internacionales del gas licuado son interesantes pero todavía no hay nada concreto.

- Recientemente el CEO de YPF, Sergio Affronti, comentó que hay negociaciones con India para asociarse en la producción de gas natural. ¿Se puede adelantar algo sobre los avances?

- Ellos están permanentemente en contacto con nosotros a través de la embajada y este año tuvimos una visita oficial del ministro de Energía de India. Están focalizándose en dos unidades de negocios. Una es el litio y otra en gas natural . Hicieron algunas ofertas en áreas de Vaca Muerta y todavía no pudimos llegar a un acuerdo. No hay nada cerrado, aunque es una buena posibilidad.

- Al principio de esta gestión de gobierno se planteó una dicotomía entre la ganancia que podría dar el fomento a la actividad no convencional Vaca Muerta frente a la recuperación terciaria convencional. ¿Está resuelto eso?

- No creo que exista eso, para mí son compatibles. El convencional va a declinar y lo que hay que hacer es que no sea tan profundo. Eso lo hemos logrado este año en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde veníamos cayendo al 5-6% y ahora estamos en 2,5%. Mucho de eso se logró con recuperación secundaria y terciaria a través de la inyección de polímeros.

El no convencional viene aumentando. En Vaca Muerta tenemos unos 57.000 barriles por día de petróleo y a principios de año estábamos en 38.000, sobre un total de 213.000 barriles. El resto es convencional y tenemos que seguir invirtiendo ahí. En esos lugares como en la Cuenca del Golfo San Jorge también analizamos ver la roca madre con perforaciones horizontales.

En 2021 hemos podido ejecutar el presupuesto de inversión de 2700 millones de dólares y para el año que viene estamos pensando en que sea muy superior. La aspiración es que sea el más alto desde 2016 . De eso va a depender que se mantenga o aumente nuestra producción.

- ¿El Frente de Todos tiene un consenso exportador? ¿O tienen la visión de la sustitución de importaciones, también para el área energética?

- En materia de gas natural, el principal desafío es sustituir importaciones en el invierno. En el pico de la demanda se necesitan unos 178 MMm3/d. Estamos con exportaciones de gas en verano con autorizaciones de Energía, principalmente a Chile.

YPF, por la Ley 26.741, tiene como obligación abastecer el mercado interno. Entiendo que el recurso no renovable es un bien estratégico nacional . Fue un gran acierto de Cristina Kirchner -en ese momento presidenta- haber propiciado la recuperación de YPF. Si no, hoy la segunda reserva de gas no convencional en el mundo y la cuarta de shale oil sería una riqueza que estaría en manos de empresas privadas, que obviamente tienen que privilegiar su renta.

Nuestro objetivo es el autoabastecimiento primero y después dar ganancia, con la complejidad jurídica que tiene la sociedad (YPF es un 51% del Estado -26,01% de Nación y 24,99% de las provincias productoras; y un 49% de privados).

En crudo nos está faltando un 20% para las refinerías. Dentro de un par de años, las plantas de YPF se van a abastecer en un 100% con petróleo propio para sus 1620 estaciones de servicio y el 55% de la demanda nacional.

Para el resto de las compañías, a este precio internacional del crudo Brent (en torno a los 75-80 dólares por barril), obviamente la meta sería exportar, sobre todo en las que no están integradas.

- Después de casi tres meses la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas está frenada. ¿Va a tener algún impulso en los próximos meses?

- Eso hay que preguntárselo a los senadores nacionales. Es una ley que pone en discusión quiénes son los que quieren exportar y a qué costo, además de la línea base de producción que se toma en cuenta para los incentivos. No es el debate de YPF, que sí necesita incentivos fiscales para acompañar este crecimiento de la producción.

Las provincias necesitan un régimen de proveedores locales , como hace años venimos reclamando. Históricamente se contratan empresas de Buenos Aires, que subcontratan firmas en el resto de las provincias.

Hay que incentivar el convencional y buscar alternativas. También hay que promover el almacenamiento subterráneo de gas natural y el off shore (actividad costa afuera, en el Mar Argentino). Queremos que se resuelva una ley de promoción petrolera para estos temas.

- ¿Los gobernadores apoyan la ley? Por ejemplo Omar Gutiérrez, de Neuquén, planteó alguna diferencia.

- Él tiene divergencias en algunos artículos sobre la competencia de las provincias. Creo que se va a resolver. Tanto el gobernador de Neuquén como los sindicatos apoyan. La semana pasada estuve con Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, que va a asumir como secretario general, y ambos me dijeron que están de acuerdo porque va a generar más trabajo y un horizonte de inversiones.

- ¿Hay una disociación entre la economía financiera de la Argentina y la real?

- La clave tiene que ser el crecimiento. Este año pudimos acceder a financiamiento por fuera del sistema tradicional, que nos ha servido para sostener el segundo semestre. Otras compañías también, como CGC, PAE, Vista Oil & Gas y Albanesi, que colocaron Obligaciones Negociables y consiguieron fondos de la Anses a tasas menores a las del mercado.

YPF Luz tiene financiamiento más barato y cuando sale al mercado tiene más oferta de crédito de lo que necesita. Agregamos un proyecto de energía renovable en San Juan (parque solar Zonda I), que se lo presentó Affronti al gobernador Sergio Uñac, con tasas mucho más bajas incluso que las que paga YPF al propio FGS. La perspectiva que tiene cada empresa determinan sus expectativas de financiamiento. Lo ideal sería que baje el riesgo país .

En nuestro balance podríamos haber mostrado mejores resultados con el flujo de efectivo positivo que teníamos, pero preferimos cancelar deuda.

Este miércoles estamos inaugurando el parque eólico Los Teros en Azul, Buenos Aires. También está pronto Cañadón León, en Santa Cruz. Con eso, vamos a tener 400 megavatios nuevos de generación de energía renovable. La planta de Toyota en Zárate se abastece en un 100% con YPF Luz.

- Respecto a lo financiero, ¿qué piensa sobre el valor de la acción de YPF, que está por debajo de los u$s 3,50 en Nueva York? ¿Qué le provoca la reacción de los inversores, con un desplome de valor de las empresas argentinas cuando un gobierno peronista consigue mejorar su resultado en las elecciones?

- El valor de la acción de YPF no tiene nada que ver con su valor real . Las acciones las podríamos pagar con 2 Ebitda. Para el mercado la empresa vale menos que las inversiones que vamos a hacer el año que viene. El valor de YPF es su estructura y el potencial de crecimiento, además de sus activos físicos. Tenemos la segunda reserva de shale gas y la cuarta de shale oil.

La reacción del mercado sobre cómo leen las elecciones no la entiendo. Tal vez esa lectura implica una cierta filosofía que tienen sobre la vida y lo que ellos quisieran que fuesen los países. No me preocupa mucho el análisis que hagan, sí lo que pueda leer la gente, o lo que pase en mi provincia.

- ¿Cómo analiza el resultado de las elecciones legislativas en Santa Cruz?

- En el plano político, l a gente le está pidiendo a los dirigentes del Frente de Todos una autocrítica, empezar a revisar lo que pasó en estos dos años y replantear algunas cosas .

En Santa Cruz fui candidato en el 2019 y veo que perdimos mucha cantidad de votantes para el proyecto. Ese año tuvimos el 60% y ahora nos caímos al 27%.

En 2017, 2013 y 2009 perdimos las elecciones de medio término. La excepción fue en 2005, cuando Néstor Kirchner era presidente. Esto es un llamado de atención, no es bueno .

- ¿Qué tan importante cree que es acordar rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

- Es fundamental con este nivel de vencimientos. Si no, es inviable todo. Argentina está avanzando en eso.

- ¿No le preocupa que esto implique un ajuste fiscal?

- No sé que ajuste puede haber. Eso pasó durante los otros cuatro años, cuando se perdieron miles de puestos de trabajo, cerraron 500.000 pymes. Pensamos que la salida en la pos-pandemia es el crecimiento, no el ajuste. Tengo mucha confianza en la capacidad de negociación del presidente y los que están trabajando.

Con la colaboración de Elizabeth Peger y Horacio Riggi