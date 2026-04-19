Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue operado de urgencia en Barcelona tras desarrollar un cuadro de apendicitis durante la gira oficial del gobernador Axel Kicillof en España. Fuentes bonaerenses confirmaron a El Cronista que la intervención quirúrgica fue exitosa y que el funcionario permanece estable, bajo control médico, a la espera del alta hospitalaria. Bianco integraba la comitiva oficial que acompañó a Kicillof en su visita a España, una agenda que incluyó reuniones con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, además de la participación del mandatario bonaerense en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el marco de la Movilización Global Progresista organizada por el Grupo PES —la alianza de partidos socialdemócratas europeos. En ese foro internacional, Kicillof aprovechó el escenario para renovar sus críticas a la gestión del presidente Milei. “La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso”, afirmó ante su audiencia, y enumeró lo que describió como un deterioro sistemático: “Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social.” El gobernador apeló al peso demográfico y económico de la provincia para dimensionar el impacto de las políticas nacionales: “La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa cerca del 40% de la población del país. Es casi medio país”, señaló, antes de afirmar que la llegada al poder de “uno de los líderes de la ultraderecha más extrema” obligó a los gobiernos subnacionales a redefinir su rol. En esa línea, Kicillof sostuvo que los mandatarios provinciales y los intendentes tuvieron que convertirse en “un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana” de la población, y que eso exigió “no solo convicción y transparencia, sino mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas”. La intervención quirúrgica de Bianco agregó un capítulo inesperado a una gira que ya tenía alto voltaje político. El ministro de Gobierno es uno de los colaboradores más cercanos a Kicillof y una pieza central en la administración del distrito más populoso del país. Por el momento no hay información oficial sobre cuándo podría regresar al país ni si su ausencia afectará la agenda de la gobernación en el corto plazo.